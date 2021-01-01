النقيب يوضح تفاصيل وفاة 7 صيادلة بـ كورونا في أسبوع واحد بالغربية ..فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › النقيب يوضح تفاصيل وفاة 7 صيادلة بـ كورونا في أسبوع واحد بالغربية ..فيديو

صورة الخبر: فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور هاني دنيا نقيب الصيادلة بالغربية، إن الصيدلي هشام رسلان وابنه الدكتور أحمد توفيا في الغربية في أسبوع واحد؛ بسبب فيروس كورونا، وأول أمس تُوفي دكتور صيدلي آخر؛ وهذا بسبب تعاملهم مع المواطنين والاحتكاك بهم من أجل أداء واجبهم.

وأضاف هاني دنيا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى" المصرية، أن الوفيات تحدث رغم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، إضافةً إلى إلغاء قياس الضغط في الصيدليات وغيرها من الإجراءات.

وأوضح نقيب الصيادلة بالغربية، أن هناك انتشارًا سريعًا للموجة الثانية من فيروس كورونا، وهذا ما تمت ملاحظته في الفترة الماضية، وهناك حالات تم شفاؤها من فيروس كورونا، ولكن يعود إليها الفيروس مرة أخرى.

وتابع أن هناك 200 صيدلي أصيبوا في الغربية بفيروس كورونا، ومنهم 7 توفوا، ويجب إدراج الصيادلة في صندوق الشهداء.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على النقيب يوضح تفاصيل وفاة 7 صيادلة بـ كورونا في أسبوع واحد بالغربية ..فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
79304

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager