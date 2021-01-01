مراوغة جديدة.. إثيوبيا تعلن التزامها بالحوار في ملف سد النهضة



سد النهضة سد النهضة

زعم وزير الري الإثيوبي سيليشي بيقلي اليوم الخميس، أن بلاده ملتزمة بالحوار وتعزيز الرؤية المشتركة في ملف سد النهضة؛ حسبما افادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.



وفي أوائل الشهر الجاري، استؤنفت مباحثات سد النهضة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، واتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريرًا لجنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقى يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعى هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى على مستوى القمة اللذين عقدا يومى 26 يونيو و21 يوليو، واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.



وأنهى وزراء الموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان جولة المفاوضات الجارية حول سد النهضة الإثيوبي، من دون تحقيق أي تقدم ملموس.

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وأعلنت وزارة الري المصرية، أن الدول الثلاث لم تتوافق حول منهجية استكمال مفاوضات سد النهضة.وكانت مطالب الجانب السوداني خلال مفاوضات سد النهضة الإثيوبي تدور حول ثلاث نقاط رئيسية أولها، أن يكون هناك تحديد جدول أعمال للمحادثات، والثاني هو وجود سقف زمنى تنتهى فيه المحادثات.