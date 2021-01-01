روقا: 12 مباراة في الزمالك أفضل من 10 مواسم بـ الأهلي

آخر الأخباراخبار الرياضة › روقا: 12 مباراة في الزمالك أفضل من 10 مواسم بـ الأهلي

صورة الخبر: أشرف روقا لاعب نادي الزمالك
أشرف روقا لاعب نادي الزمالك

قال أشرف روقا لاعب نادي الزمالك، المعار لنادي طلائع الجيش، إنه لعب في الزمالك 12 مباراة فقط قبل رحيله والحصول على فرصة مع الجيش.

وأكد "روقا"، في تصريحات ببرنامج "اللعيب" على قناة "mbc مصر"، أنه لعب في صفوف الأهلي 10 مواسم ضمن صفوف الناشئين وكانت فترة كبيرة جدا، مشددا على أن الفترة التي قضاها في الزمالك كانت الأفضل لأنه نجح في الوصول لهدفه باللعب في الزمالك والظهور بشكل مميز رغم قلة المباريات التي شارك فيها.

وأضاف روقا أن ثنائية طارق حامد وفرجاني ساسي في الزمالك تعد أفضل من ثنائية عمرو السولية والمالي آليو ديانج في الأهلي.

وأشار إلى أن خط وسط الزمالك أقوى من الأهلي، متوقعا فوز الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له 27 نوفمبر الجاري.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على روقا: 12 مباراة في الزمالك أفضل من 10 مواسم بـ الأهلي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
72715

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager