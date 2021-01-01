قال أشرف روقا لاعب نادي الزمالك، المعار لنادي طلائع الجيش، إنه لعب في الزمالك 12 مباراة فقط قبل رحيله والحصول على فرصة مع الجيش.
وأكد "روقا"، في تصريحات ببرنامج "اللعيب" على قناة "mbc مصر"، أنه لعب في صفوف الأهلي 10 مواسم ضمن صفوف الناشئين وكانت فترة كبيرة جدا، مشددا على أن الفترة التي قضاها في الزمالك كانت الأفضل لأنه نجح في الوصول لهدفه باللعب في الزمالك والظهور بشكل مميز رغم قلة المباريات التي شارك فيها.
وأضاف روقا أن ثنائية طارق حامد وفرجاني ساسي في الزمالك تعد أفضل من ثنائية عمرو السولية والمالي آليو ديانج في الأهلي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على روقا: 12 مباراة في الزمالك أفضل من 10 مواسم بـ الأهلي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق