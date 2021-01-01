السيسي يصدر قرارين جمهوريين.. بشأن المترو وقطاع الكهرباء



الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 409 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة والموقع فى مدينة القاهرة بتاريخ 3 يوينو 2020.



كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 يونيو 2020



ونشر القراران في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الخميس.

