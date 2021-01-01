كيف سيكون شكل تصميمات ملابس شتاء 2021



شكل تصميمات ملابس شتاء 2021 شكل تصميمات ملابس شتاء 2021

مع زيادة برودة الجو، وحلول فصل الشتاء وسط تفشي فيروس كورونا المستجد فإن أغلب الفتيات والسيدات يحرصن على اختيار ملابس الشتاء 2021 تواكب الموضة العالمية بعناية شديدة، لتتناسب مع طبيعتنا الشرقية الفريدة.



وقالت مصممة الأزياء الفلسطينية دعاء الغيطي: إن اختيار ملابس الشتاء لا تتطلب جهدا كبيرا بخلاف ملابس الصيف، ولكن في الغالب فهم يشعرن بالحيرة من اختيار التصميمات التي تواكب الموضة العالمية، وتتناسب مع ستايل الملابس الخاص بهم.



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وأفاد الغيطي، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن أحدث خطوط الموضة في ملابس شتاء 2021 حرصت هذا العام على الظهور بشكل مختلف، لكي تتماشى مع الأجواء الغير عادية وتفشي فيروس كورونا في العالم بأكمله.واضافت الغيطي، ان الملابس الثقيلة كـ الجواكيت والبلوفرات الأوفر سايز من الصوف، والعباءات بالتصميمات الحديثة ذات النقوش الناعمة من ابرز تصميمات ملابس شتاء 2021وأوضحت الغيطي، ان الحرير من بين تصميمات ملابس شتاء 2021، وبالأخص ذات الألوان البراقة الجميلة المطعمة بالكريستال او الشوارفسكي.كما أضافت الغيطي، على ان تصميمات ملابس الشتاء هذا العام اعتمدت بشكل كبير على الأقمشة الحريرية والدانتيل، مع إدخال التطريزات ذهبية وفضية بمختلف الألوان للتأكيد على عنصر المعاصرة والحداثة في الألوان.