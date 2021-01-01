لطلاب هندسة القاهرة.. تعرف على الحالات التي يمنع فيها الطالب من دخول الامتحانات



كلية الهندسة بجامعة القاهرة كلية الهندسة بجامعة القاهرة

ينشر صدى البلد لطلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة قواعد انتظام طلاب برامج الساعات المعتمدة في حضور الأنشطة في المقررات الدراسية، وفقا للائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس لنظام الساعات المعتمدة ، في حال تجاوز نسبة غياب الطالب عن حضور الأنشطة التعليمية في الحصص الدراسية المخصصة لمقرر ما عن 75 %من إجمالي عدد الساعات المعتمدة المخصصة للمقرر ، يحرم الطالب من دخول امتحان نهاية الفصل الدراسي في هذا المقرر ويعد راسبا فيه ، ويتم إعادة دراسة هذا المقرر في فصل دراسي لاحق ويمتحن فيه بعد سداد الرسوم الدراسية نظرا لتطبيق أسلوب ( التعليم المدمج ) في فصل خريف 2020 وفقا للقواعد الاتية :-







- يكون الحد الاقصى للغياب المسموح به هو ثلاثة أسابيع دراسية أو ما يكافئها سواء كان بعذر رسمي مقبول أو بدون ، على مدار الفصل الدراسي وبشرط ألا تزيد عدد الاسابيع الدراسية في الكلية التي يتغيب فيها الطالب عن الحضور عن أسبوع دراسي واحد أو ما يكافئه وذلك على مستوى أي توزيع للحصص الدراسية ما بين الكلية وعن بعد

قد يعجبك أيضا...

- يتم إصدار إنذار إلكتروني أخير على الحساب الخاص بالطالب لحرمانه من دخول الامتحان إذا ما تجاوز نسبة 15 % من عدد الاسابيع الدراسية في الكلية أو ما يكافئها أو تجاوز نسبة 15% من عدد الاسابيع الدراسية الكلية للفصل الدراسي خريف 2020- يتم إصدار قرار الحرمان من دخول الامتحان إذا تجاوز الطالب نسبة 25 % من عدد الاسابيع الدراسية في الكلية أو ما يكافئها أو تجاوز نسبة 25 %من عدد الاسابيع الدراسية الكلية للفصل الدراسي خريف 2020- يتم إرسال خطاب الحرمان على العنوان المسجل في ملف الطالب في إدارة شئون الطلاب ، بحيث يكون الطالب وولي الامرمسئولين مسئولية كاملة عن صحة بيانات العنوان المسجلة في الملف ، كما يظهر هذا الحرمان في الحسابالالكتروني للطالب على الموقع الرسمي للكلية.- يمكن للطالب الذي تم حرمانه من دخول الامتحان النهائي لمقرر ما، أن يتقدم بطلب للانسحاب من هذا المقرر،وفي حالة قبول الطلب، يتم رصد تقدير منسحب w بدلا من تقدير راسب F- الاعذار الرسمية الصادرة من إدارة الكلية (وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب) لقبول تغيب الطالب عن حضورمقرر ما، لا تلغي حالة غياب الطالب ولا تلغي نسبة غيابه في المقرر، وإنما تتيح للطالب في حالة موافقة منسقالمقرر أن يتم تعويض الانشطة التعليمية من تمرين أو مشروع أو بحث أو امتحان قصير أو عرض ، كما تتيح للطالب تعويض درجة الغياب في حالة وجود درجات على الحضور.- بالنسبة للطالب الذي يُقبل بالكلية بعد بدء الدراسة أو تأخر في تسجيل المقرر الدراسي لأي سبب من الاسباب ، فيتم أيضا تطبيق كافة ما ذِكَر من قواعد عليه بأن تحتسب الفترة التي سبقت التسجيل من نسبة الغياب، ولا يجوز تسجيل أي طالب بعد مرور أربعة أسابيع من بدء الدراسة