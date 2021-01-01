عميد آثار القاهرة: لا توجد زيادة في المصروفات الدراسية.. ودعم للطلاب غير القادرين

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صورة الخبر: آثار القاهرة
آثار القاهرة

قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة أنه لايوجد زيادة في المصروفات الدراسية للطلاب هذا العام، كما أنه يوجد تسهيلات للطلاب غير القادرين من خلال إدارة التكافل بالكلية، مضيفا أن الطلاب تقوم بتسديد الرسوم الدراسية وإحضار الإيصالات إلى الكلية لتقديمها لإدارة شؤون الطلاب.



وأوضح "رجب" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن هناك تعليمات من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة لتسهيل إجراءات دعم الطلاب غير القادرين وسرعة إنجازها وتقديم كافة الخدمات المتاحة للطلاب من خلال ادارة رعاية الشباب بكل الكليات.

وكان عميد كلية الآثار قد أوضح أنه يتم الاعتماد علي المنصة التعليمية الإلكترونية الخاصة بالكلية والتي طرحتها الجامعة (منصة البلاك بورد) بصفة أساسية في طرح المقررات والبرامج الدراسية التي يتلاقاها الطلاب، بجانب كتب (بي دي اف) ، موضحا أن الطالب له حرية الاختيار في شراء الكتب إذا أراد زيادة حصيلته المعلوماتية، ولا يتم إجبار أي طالب على شراء الكتب.

المصدر: elbalad

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