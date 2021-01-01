قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة أنه لايوجد زيادة في المصروفات الدراسية للطلاب هذا العام، كما أنه يوجد تسهيلات للطلاب غير القادرين من خلال إدارة التكافل بالكلية، مضيفا أن الطلاب تقوم بتسديد الرسوم الدراسية وإحضار الإيصالات إلى الكلية لتقديمها لإدارة شؤون الطلاب.
وأوضح "رجب" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن هناك تعليمات من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة لتسهيل إجراءات دعم الطلاب غير القادرين وسرعة إنجازها وتقديم كافة الخدمات المتاحة للطلاب من خلال ادارة رعاية الشباب بكل الكليات.
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التعليقات على عميد آثار القاهرة: لا توجد زيادة في المصروفات الدراسية.. ودعم للطلاب غير القادرين
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