التعليم تكرم تلميذا أعاد حقيبة بها 17 ألف جنيه لصاحبتها

كرم الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين،اليوم، الطالب ياسين محمد ياسين بالصف الأول الابتدائي بمدرسة عمر بن الخطاب بقرية أويش الحجر التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية، وذلك لأمانته وتسليمه حقيبة بها مبلغ يقدر بـ17 ألف جنيه لصاحبتها.
وفي بداية اللقاء رحب الدكتور رضا حجازي بالتلميذ ووالده وعلى عبد الرؤوف مدير مديرية التعليم بالدقهلية، حيث سرد الطالب كيفية العثور على الشنطة وتسليمها لوالده ومحاولة البحث عن صاحبتها من أبناء القرية، وتسليمها لها.
حيث أكد الدكتور رضا حجازي علي حرص الوزارة على الاهتمام بتربية وتعليم أبنائنا الطلاب العديد من القيم و السلوكيات الإيجابية ضمن مناهجها المتعددة، وضمن هذه المناهج كتاب القيم واحترام الآخر لتنشئة أبنائنا الطلاب على القيم واحترام الآخر ومنها قيمة الأمانة، وإعداد طفل اليوم ليكون مواطنًا صالحًا، كما أكد أن الأمانة صورة من صور مكافحة الفساد.
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