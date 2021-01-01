ننشر رابط التحصيل الإلكتروني لخدمات جامعة القاهرة

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ينشر صدى البلد لطلاب جامعة القاهرة لينك تحصيل رسوم الخدمات الإلكترونية لجامعة القاهرة



حيث فعلت الجامعة نظام التحصيل والسداد الالكتروني للتسهيل على الطلاب ومنع التزاحم والتجمعات ، مراعاة للاجراءالت الاحترازية المقررة وذلك من خلال الرابط التالي :



https://ckes.cu.edu.eg/

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حيث يقوم الطالب بإدخال اسم المستخدم الخاص به وكلمة المرور واختيار الخدمة التي يريدها ثم يقوم بتحصيل الرسوم الخاصة بها الكترونيا .كما يتم سداد المصروفات الدراسية عن طريق الكود الموحد للطلاب على مستوى الجامعة والذي يبدأ برقم (114) من خلال ماكينة فوري بأي منفذ من منافذ الجامعة.ويحضر الطالب إيصال السداد للموظف المختص بالشؤن الطلاب لإثبات سداده للمصروفات، ويحصل الطالب على الكود الخاص به من خلال رابط سداد المصروفات الآتي:https://www.mycuid.cu.edu.eg/default.aspxويتم سداد المصروفات من خلال كارت الصراف الالى لطلاب البرامج الخاصة ، حيث يتم استلام الطالب الفيزا الخاصة به من البنك الاهلي المصري ببطاقة الرقم القومي ويتم شحن الفيزا بالمبلغ المطلوب سداده، والتوجه بإيصال السداد لموظف شؤون الطلاب.