قالت رئيسة الجمهورية اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، إنها سعيدة بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واعتذرت له عن عدم تقديم ما يليق بالرئيس السيسي باستقبال حافل نظرا لتفشي فيروس كورونا، وان علاقات مصر واليونان وطيدة ولها اواصر تربطهما على مر التاريخ.
وتابعت كاترينا ساكيلاروبولو، خلال لقاءها بالرئيس السيسي في اثينا، انه تم تتويج هذه العلاقة بين مصر واليونان في اغسطس الماضي، من خلال توقيع اتفاقية تأمين الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، وهو امر هام جدا، ولكن ليس فقط التأمين في اطار البلدين وانما في المنطقة بشكل عام.
واوضحت انه سيتم التحدث في كثير من الامور في هذا اللقاء الموسع بين كلا من رئيسة اليونان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومنها التصعيد الخطير من جانب تركيا والانتهاكات التي تواصلها في المنطقة، الي جانب العمليات الارهابية الاخيرة التي وقعت في البلدان الاخرى، حيث يجب التأكيد ايضا على ان القيم الدينية ليس لها علاقة بالتعصب والعنف.
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التعليقات على شاهد.. رئيسة اليونان تعتذر للرئيس السيسي.. لهذا السبب
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