شاهد.. رئيسة اليونان تعتذر للرئيس السيسي.. لهذا السبب



الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

قالت رئيسة الجمهورية اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، إنها سعيدة بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واعتذرت له عن عدم تقديم ما يليق بالرئيس السيسي باستقبال حافل نظرا لتفشي فيروس كورونا، وان علاقات مصر واليونان وطيدة ولها اواصر تربطهما على مر التاريخ.



وتابعت كاترينا ساكيلاروبولو، خلال لقاءها بالرئيس السيسي في اثينا، انه تم تتويج هذه العلاقة بين مصر واليونان في اغسطس الماضي، من خلال توقيع اتفاقية تأمين الحدود البحرية المشتركة بين البلدين، وهو امر هام جدا، ولكن ليس فقط التأمين في اطار البلدين وانما في المنطقة بشكل عام.



واوضحت انه سيتم التحدث في كثير من الامور في هذا اللقاء الموسع بين كلا من رئيسة اليونان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومنها التصعيد الخطير من جانب تركيا والانتهاكات التي تواصلها في المنطقة، الي جانب العمليات الارهابية الاخيرة التي وقعت في البلدان الاخرى، حيث يجب التأكيد ايضا على ان القيم الدينية ليس لها علاقة بالتعصب والعنف.

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ويجري اليوم في العاصمة اليونانية أثينا جلسة مباحثات معمقة على مستوى القمة مع رئيس الوزراء اليوناني لبحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.قال المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليونان، تأتي في توقيت هام جدًا، بالنسبة للأوضاع في شرق المتوسط، والأوضاع المتواجدة بالمنطقة بأسرها.