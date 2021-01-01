

تناول المكسرات يزيد خصوبة الرجال تناول المكسرات يزيد خصوبة الرجال

لا يخلو أي منزل من المكسرات بسبب احتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف المفيدة للجسم، فضلًا عن أنها "سناكس" لذيذ بين الوجبات وتساهم في إنقاص الوزن ولكن هناك بعض الفوائد الخاصة بخصوبة الرجال.



وجدت إحدى الدراسات الإسبانية، أن الرجال الذين يستهلكون المكسرات بكميات أكبر ترتفع لديهم مستويات الخصوبة بشكل ملحوظ.



وكشفت الدراسة أن الرجال الذين يضيفون المكسرات وخصوصًا اللوز والبندق إلى نظامهم الغذائي يتمتعون بصحة جيدًا لاحتوائهما على أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة وحمض الفوليك وفيتامين ب وتزيد من فرص الإنجاب بصورة كبيرة، وفقًا لما جاء في سكاي نيوز.

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ولم تكتف الدراسة بذلك، بل أشارت إلى أن هناك بعض الأسباب التي تقلص فرص الإنجاب على رأسها السمنة وشرب الكحوليات والتوتر وتناول المنشطات، وأحيانا تعاطي المخدرات.يشار إلى أنه وفقا لدراسات عالمية، فإن رجلا من بين كل 10 رجال يعاني واحدا من أهم مظاهر ضعف الخصوبة، وهو انخفاض أعداد الحيوانات المنوية، الأمر الذي يقلل فرص الإنجاب لديه.وأشارت بعض الدراسات إلى أن تناول 10 جرامات من المكسرات يوميًا، تساعد على تعزيز قدرة الدماغ وتحسين الحالة المزاجية ومهارات الذكاء، كما أنها تؤدي إلى تأخير التراجع الإدراكي وخاصة أن المكسرات معروفة بغناها بالدهون الصحية والبروتين والألياف ذات الخصائص الغذائية التي يمكن أن تخفض الكولسترول وتحسن الصحة العقلية.يذكر أن المكسرات لها العديد من الفوائد لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبي والوقاية من الخرف والزهايمر.تعتبر المكسرات من أفضل أنواع الأطعمة التي تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من تصلب الشرايين والجلطات التي يتعرض لها.تحتوى المكسرات على كمية كبيرة من الكالسيوم والبروتين وبعض الفيتامينات الأخرى التي تساعد على تعزيز صحة العظام والعضلات وحمايتها من الهشاشة والكسر.