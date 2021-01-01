

يبيع طفله بعد فقدان وظيفته.. ورحلة بالقطار تكشف الجريمة يبيع طفله بعد فقدان وظيفته.. ورحلة بالقطار تكشف الجريمة

ألقت الشرطة القبض على رجل في الصين باع ابنه حديث الولادة مقابل 18 ألف جنيه إسترليني لسيدة عبر الإنترنت بعد أن فقد وظيفته بسبب جائحة COVID-19.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، زعم المتهم الذي لم يذكر اسمه أنه أقنع زوجته الحامل بالموافقة على بيع طفلهما عند بلوغه 40 يومًا فقط بعد أن واجه ضغوطًا مالية إثر فقدان وظيفته.



وكشفت صحيفة صينية تدعى "آنهوي نت" عن القضية يوم الاثنين، بعد أن ألقى رجال الشرطة القبض على السيدة بينما كانت تستقل القطار مع الطفلة في 30

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أكتوبر الماضي.وصرح مصدر من الشرطة أن السيدة، والتي تدعى شو كانت مسافرة من مدينة جيانجآن في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين - حيث يعيش والدا الطفل البيولوجيين - إلى منزلها في محافظة هووشان بمقاطعة آنهوي شرقي الصين.وطُلب منها رجال الشرطة النزول من القطار في مدينة "خفي" لاستجوابها بعد أن بدا عليها الاضطراب الشديد.وأدعت السيدة شو في البداية أنها تبنت الطفل، ولكن بعد مزيد من الاستجواب، اعترفت بأنها دفعتمبلغ مالي جراء الحصول على الطفل.وفتحت الشرطة تحقيقًا على الفور للوقوف على ملابسات الواقعة واستجواب والدي الطفل البيولوجيين في الثالث من نوفمبر الجاري، واكتشفت الشرطة خلال التحقيق أن والدا الطفل كانا من العمال المهاجرين.ويحظى للزوجين بالفعل بولدان ، يبلغان من العمر سبعة أعوام وعامين، على التوالي، واضطر الزوج لبيع الطفل الثالث بعد علمه بحمل زوجته المفاجئ والذي تزامن مع فقدان وظيفته خلال العام الجاري.وقالت الشرطة إن السيد ليو لم يتمكن من العثور على عمل بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد ووجد صعوبة في الاستمرار في دفع رهنه العقاري وتكاليف سيارته، ومن جهته زعم أن الأب أنه أراد تخفيف العبء المالي على الأسرة عن طريق بيع طفله.