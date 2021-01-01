القنصل الفرنسي كان متواجدا.. هجوم بعبوة في جدة السعودية وإصابة 4 أشخاص



هجوم بعبوة في جدة السعودية هجوم بعبوة في جدة السعودية

وقع هجوم اليوم الأربعاء، في مدينة جدة السعودية، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.



ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها إن هجوما وقع في مدينة جدة أثناء مراسم للاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، وأدى إلى إصابة 4 أشخاص.



كما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلًا أيضا عن وزارة الخارجية الفرنسية، بأن هجوما بعبوة ناسفة وقع في مقبرة لغير المسلمين في جدة بغرب السعودية، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح.

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وأشارت "رويترز" إلى أن الخارجية الفرنسية أدانت الهجوم الذي وقع أثناء مراسم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.ولفتت إلى أن الانفجار بالمقبرة وقع خلال حضور عدد من القناصل الأجانب من بينهم القنصل الفرنسي.وأكدت الخارجية الفرنسية أن السفارات التي كانت تشارك في مراسم الذكرى أدانت هذا الهجوم الجبان وغير المبرر على الإطلاق، مناشدة السلطات السعودية تحديد الجناة وملاحقتهم.