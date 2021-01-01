وقع هجوم اليوم الأربعاء، في مدينة جدة السعودية، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها إن هجوما وقع في مدينة جدة أثناء مراسم للاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، وأدى إلى إصابة 4 أشخاص.
كما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلًا أيضا عن وزارة الخارجية الفرنسية، بأن هجوما بعبوة ناسفة وقع في مقبرة لغير المسلمين في جدة بغرب السعودية، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح.
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التعليقات على القنصل الفرنسي كان متواجدا.. هجوم بعبوة في جدة السعودية وإصابة 4 أشخاص
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