

7 وظائف رائعة تضر بشخصية أصحابها أحيانا 7 وظائف رائعة تضر بشخصية أصحابها أحيانا

يقضي الإنسان نحو ثلث حياته في العمل، لذا يبدو من المؤكد أن وظيفة المرء قد تبدل أحواله، حيث تؤثر على شخصيته ومن ثم على طرق تعامله مع المقربين منه، إلا أن الأزمة عندما يكون هذا التأثير سلبيا في بعض الأحيان، كما نوضح عبر وظائف رائعة لكنها تؤثر بالسلب على شخصيات أصحابها.



المحتويات إخفاء

1. الوظائف العسكرية

2. الأطباء

3. المعلمون

4. المحامون

5. المحاسبون

6. الأطباء النفسيون

7. الأعمال الحرة



الوظائف العسكرية

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بينما يجب أن يتمتع رجل الشرطة على سبيل المثال بالانضباط والحزم في عمله، فإن تلك المعاني تنتقل للمنزل لتفيد أفراد الأسرة أحيانا وتضرهم في أحيان أخرى، من الوارد أن يؤدي الانضباط إلى تمتع الأبناء بالكرامة وحسن المظهر، إلا أن الأزمة تكمن في قلة إحساس الأب في تلك الحالة بالتعاطف، حيث ينظر للأمور دائما بنظرة يتحكم فيها المنطق فيما تبدو خالية من المشاعر تماما، ما يصيب الأبناء بالأزمات.الأطباءيواجه الأطباء آلام البشر من حولهم وحالات الوفاة المتلاحقة بصفة شبه يومية، لذا يلجأ العاملون في هذا المجال إلى بناء حائط صد نفسي يمكنهم من الاستمرار دون المعاناة من الأزمات النفسية، لذا تجدهم يتعاملون مع الكثير من الأمور بهدوء وثبات قد يزعج الآخرين أحيانا، فيما يصاب الطبيب نفسه في أحيان أخرى بالانفصال العاطفي وعدم الرغبة في الكشف عن مشاعره الحقيقية في ظل اعتياده كتم ما بداخله، لذا من الوارد أن تتأثر أسرته بالسلب في تلك الحالة.المعلمونالمعلم شانه شأن رجل الشرطة يحرص على فرض النظام في العمل، لذا تجده يمارس نفس الشيء مع أطفاله الصغار بالمنزل، وهو أمر جيد فقط إن لم يفرط المعلم في ذلك، حيث نلاحظ أحيانا مبالغته بصورة غير مقصودة، بدرجة تجعل نقاشاته العادية مع الأطفال في المنزل أشبه بمحاضرة طويلة يجب أن يستفيد منها الحاضرون كافة.المحامونلا تناسب وظيفة المحاماة إلا أصحاب القوة الذهنية، حيث يواجه المحامي الضغوطات بصفة مستمرة، خاصة وأن مصير الكثيرين يبقى بين يديه، كما أنه يعتاد عدم الكشف عن أسراره الشخصية في ظل تعوده على عدم البوح بأسرار موكليه، الأمر الذي قد يصيبه بالاكتئاب بمرور الوقت، إن لم يفصل بين الأمرين، علما بأن بعض العاملين في مجال المحاماة يحرصون على عدم الكشف عن الأمراض الصحية التي تصيبهم حتى لا يتعارض ذلك مع فرص نجاح وظيفتهم.المحاسبونيتميز المحاسب بالدقة المتناهية سواء في الحسابات أو في شتى مجالات الحياة، لذا تجد أفراد المنزل الذي يقوده محاسب مهتمين بكيفية إنفاق الأموال وعدم الإسراف، نظرا لأن الأب في تلك الحالة يحرص على وضع الميزانية كما يهتم بمراقبتها والإشراف على طرق الإنفاق، لاعتياده هذا الأمر على مدار ساعات طويلة من العمل.الأطباء النفسيونيعاني الطبيب النفسي في أغلب الأحوال الإجهاد النفسي، نظرا لأنه يستمع يوميا للكثير من المشكلات التي تؤرق ذهن مرضاه، والتي يحرص على أن يستنتج من خلالها سبب الأزمة الرئيسي، وهي أمور تصيب الطبيب بالتوتر وخاصة وأن مصير المريض متعلق به طوال الوقت.الأعمال الحرةبينما انتشرت الأعمال الحرة في السنوات الأخيرة، والتي يشغلها ما يعرف باسم الفريلانسر، فإنها تتسبب لهذا الشخص في الكثير من الأزمات، على الرغم من أنها تبدو مريحة وخالية من التوتر، إذ يعاني من يعمل في تلك الأعمال الحرة عدم ثبات مصدر الدخل، كما أن عمله من المنزل قد يجعله فاقدا للقدرة على التمييز بين أوقات الراحة وأوقات العمل، حيث يبدو العقل منشغلا طوال الوقت، لتتأثر الصحة النفسية لديه بمرور الوقت.في الختام، هي مجموعة وظائف تبدو مثالية، فقط إن حرص العامل فيها على عدم التأثر بها بصورة كلية، وإلا صارت وسيلة كسب المال هي نفسها وسيلة الإصابة بالمشكلات.