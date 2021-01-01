

بروتون ساجا الجديدة 2021 تصل مصر قبل نهاية الشهر الجاري بثلاث فئات وبهذه المواصفات بروتون ساجا الجديدة 2021 تصل مصر قبل نهاية الشهر الجاري بثلاث فئات وبهذه المواصفات

أعلنت شركة أوتو جروب القصراوي، الشريك في وكالة بروتون مع مجموعة عز العرب والموزع المعتمد للعلامة التجارية في مصر، عن طرح بروتون ساجا موديل 2021 الفيس ليفت الجديدة في السوق المصري قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.



وأكد أسامة محمود، مدير تسويق علامة برتون في مصر، أن الشركة ستوفر الجيل الثالث من بروتون ساجا في السوق المصري بثلاث فئات مانويال، أوتوماتيك، وأوتوماتيك هاي لاين، موضحاً أنه لم يتم تحديد الأسعار النهائية للسيارة في السوق المحلي بعد.



وأضاف مدير تسويق علامة بروتون في تصريح لـ "عالم السيارات" أن السيارة ستنافس بقوة أكبر في السوق المصري، مقارنة بموديل 2020، مشيراً إلى أن حجم السيارة أصبح أكبر من الموديل السابق، إلى جانب أن التصميم الخارجي لساجا 2021 أصبح رياضياً أكثر، وزيادة عوامل الأمان بها، وتسعيرها الذي سيكون مناسباً سيجعل بروتون ساجا 2021 من أقوى المنافسين بين سيارات فئتتها.

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المحرك والأداءتأتي بروتون ساجا الجديدة موديل 2021 بمحرك 1300 سى سى VVT، يولد قوة قدرها 89 حصان، وأقصى عزم دوران 120 نيوتن، وأقصى عزم دوران 120 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات.الأمان والسلامةتأتي بروتون ساجا 2021 بمجموعة من مواصفات الأمان والسلامة منها وجود أنطمة مانع انغلاق الفرامل ABS، نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، مساعة فرامل BA، 2 وسادة هوائية، انذار ضد السرقة.التجهيزاتوتأتي ساجا 2021 في السوق المحلي بمجموعة من التجهيزات تتمثل في وجود تكييف هواء، عجله قيادة باور ستيرنج ومتعددة الوظائف، سنتر لوك، زجاج كهرباء ، مرايا كهرباء، فانوس إشارة بالمرايا ، مصابيح ضباب LED، إضاءة نهارية ، مفتاح ريموت مشفر بتحكم فى الشنطة، راديو USB , CD ,MP3 ، بلوتوث، ربط السيارة بالهاتف، 4 سماعات، شاشة معلومات وكمبيوتر رحلات، شاشة باللمس 7 بوصة، كاميرا خلفية، حساس ركن خلفى، سبويلر خلفى، جنوط رياضيه 15 بوصه، تنك الوقود 40 لتر، التحكم فى ارتفاع كرسى السائق، نظام ECO لتخفيض استهلاك الوقود، مخرج كهرباء 12 فولت.وتأتي سيارة بروتون ساجا الماليزية في السوق المصري بضمان مدته 3 سنوات أو 100 ألف كم، أيهما أقرب.