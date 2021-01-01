تغيير في أسعار الأوفر برايس على هيونداي توسان 2021

شهد سوق السيارات المصري خلال الفترة الماضية تغيير في أسعار الأوفر برايس التي يفرضها الموزعين على هيونداي توسان 2021، حيث تبين أن هناك تراجع في هذه القيمة الغير رسمية على السيارة، وذكر موقع جريدة المال أن هذه القيمة كانت سابقا تتراوح من 12 إلى 27 ألف جنيه، لكنها انخفضت مؤخرا لتتراوح من 8 إلى 20 ألف جنيه.
جدير بالذكر أن الأسعار الرسمية الأخيرة التي حددتها شركة جي بي غبور أوتو وكيل هيونداي كانت كالتالي:
توسان:
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