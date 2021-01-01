

تغيير في أسعار الأوفر برايس على هيونداي توسان 2021 تغيير في أسعار الأوفر برايس على هيونداي توسان 2021

شهد سوق السيارات المصري خلال الفترة الماضية تغيير في أسعار الأوفر برايس التي يفرضها الموزعين على هيونداي توسان 2021، حيث تبين أن هناك تراجع في هذه القيمة الغير رسمية على السيارة، وذكر موقع جريدة المال أن هذه القيمة كانت سابقا تتراوح من 12 إلى 27 ألف جنيه، لكنها انخفضت مؤخرا لتتراوح من 8 إلى 20 ألف جنيه.



جدير بالذكر أن الأسعار الرسمية الأخيرة التي حددتها شركة جي بي غبور أوتو وكيل هيونداي كانت كالتالي:



توسان:

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محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 130 حصان و161 نيوتن متر من عزم الدوران.- فئة أولى 409 ألف و900 جنيه.- فئة ثانية 439 ألف و900 جنيه.- فئة ثالثة 464 ألف و900 جنيه.- فئة رابعة 489 ألف و900 جنيه.- فئة خامسة 494 ألف و900 جنيه.توسان Turbo (تيربو):محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 175 حصان و265 نيوتن متر من عزم الدوران.- فئة أولى 464 ألف و900 جنيه.- فئة ثانية 514 ألف و900 جنيه.- فئة ثالثة 519 ألف و900 جنيه.- فئة رابعة 559 ألف و900 جنيه.- فئة خامسة 564 ألف و900 جنيه.