

بزيادة 10 آلاف جنيه| فولكس فاجن باسات 2021 الجديدة رسميًا في مصر (مواصفات وأسعار) بزيادة 10 آلاف جنيه| فولكس فاجن باسات 2021 الجديدة رسميًا في مصر (مواصفات وأسعار)

أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء علامة فولكس فاجن الألمانية في مصر، عن النسخة الأحدث موديل 2021 من سيارتها فولكس فاجن باسات سيدان العائلية الفاخرة.



وبحسب المعلن من الوكيل المحلي فإن فولكس باسات الجديدة تتوفر بفئتين من التجهيزات، ويبلغ سعر الفئة Trendline Plus القياسية 495.000 جنيه، فيما يبلغ سعر الفئة Comfirtline الأعلى تجهيزًا 595.000 جنيه بزيادة 10.000 جنيه عن نسخة 2020.



تعتمد فولكس فاجن باسات 2021 على سواعد محرك توربيني رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، وتقف على جنوط رياضية قياس 17 بوصة.

السيارة الجديدة يبلغ طولها الكلي 4.700 ملم، وعرضها 1.801 ملم، وارتفاعها 1.400 ملم، وارتفاع خلوصها الأرضي 145 ملم، بينما تتسع مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" إلى 586 لتر مكعب.وتقدم السيارة الألمانية في مصر بالعديد من وسائل الأمان، في مقدمتها وسائد هوائية للركاب في الأمام إضافة إلى ستائر هوائية جانبية، ونظام فرامل ABS وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني وفوانيس ضباب أمامية وخلفية ومثبت سرعة وقفل مركزي.السيارة مزودة أيضًا بفرامل يد كهربائية ومساحة حساسة للأمطار ونظام GPS للملاحة، ونظام ذكي لركن السيارة بالإضافة إلى نظام المساعدة على صعود المنحدرات ومثبت للسرعة وIQ Light.كما يتوفر مجموعة من وسائل المساعدة يتصدرها مقاعد مكسوة بالجلد قابلة للتعديل كهربائيًا، ومساند رأس أمامية وخلفية وزر تشغيل وإيقاف المحرك وعجلة قيادة إلكترونية يمكن التحكم بها ومساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار والتحكم في الزجاج بلمسة واحدة ونظام ذكي لركن السيارة.أما الرفاهية بالمقصورة فهي متنوعة كذلك وأبرزها النظام الصوتي الذي يتكون من 9 سماعات ومشغل MP3/DVD، ومدخل AUX وUSB وبلوتوث، وشاشة تحكم لمسية قياس 8 بوصة ومساند يد أمامية مكيفة وحزام أمان خلفي وكمبيوتر رحلات وفتحة سقف بانورامية.وتقدم السيارة الألمانية في مصر بالعديد من وسائل الأمان، في مقدمتها وسائد هوائية للركاب في الأمام إضافة إلى ستائر هوائية جانبية، ونظام فرامل ABS وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني وفوانيس ضباب أمامية وخلفية ومثبت سرعة وقفل مركزي.السيارة مزودة أيضًا بفرامل يد كهربائية ومساحة حساسة للأمطار ونظام GPS للملاحة، ونظام ذكي لركن السيارة بالإضافة إلى نظام المساعدة على صعود المنحدرات ومثبت للسرعة وIQ Light.كما يتوفر مجموعة من وسائل المساعدة يتصدرها مقاعد مكسوة بالجلد قابلة للتعديل كهربائيًا، ومساند رأس أمامية وخلفية وزر تشغيل وإيقاف المحرك وعجلة قيادة إلكترونية يمكن التحكم بها ومساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار والتحكم في الزجاج بلمسة واحدة ونظام ذكي لركن السيارة.أما الرفاهية بالمقصورة فهي متنوعة كذلك وأبرزها النظام الصوتي الذي يتكون من 9 سماعات ومشغل MP3/DVD، ومدخل AUX وUSB وبلوتوث، وشاشة تحكم لمسية قياس 8 بوصة ومساند يد أمامية مكيفة وحزام أمان خلفي وكمبيوتر رحلات وفتحة سقف بانورامية.



