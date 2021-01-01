

ديلى ميل: جهاز جديد يمكنه قتل فيروس كورونا بنسبة 99% عن طريق صعق الجراثيم ديلى ميل: جهاز جديد يمكنه قتل فيروس كورونا بنسبة 99% عن طريق صعق الجراثيم

كشفت شركة الالكترونيات Dynamics، عن جهاز لقتل الفيروس التاجي تمتص الجراثيم وتصعقها بأشعة فوق البنفسجية عالية الكثافة، وهذه التقنية المسماة Nanowave قادرة على القضاء على 99% من الفيروس في أقل من جزء من الألف من الثانية، ويتكون الجهاز من أربعة محركات تسحب الهواء حتى 300 لتر، وهي قادرة على دفع الهواء الخالي من فيروس كورونا إلى مسافة تزيد عن 10 أقدام عن النظام.





وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، صممت Dynamics أيضًا أول مصباح أشعة فوق بنفسجية UV-C مرن بالكامل في العالم والذي تم تعديله جسديًا في الجهاز لتوفير إشعاع UV-C عالي الكثافة.



أجرى الفريق اختبارات معملية مع جامعتى تكساس وولاية كولورادو، حيث حقق الهدف منه بنسبة 99.99907 بالمئة.

قال إلياس تاوي، أستاذ علوم وهندسة المواد في جامعة كارنيجي ميلون: "لقد طورت Dynamics واحدة من أولى الأدوات القابلة للتطبيق لتعطيل فيروس COVID-19 "بدأ فيروس كورونا في ووهان، بالصين العام الماضي وانتشر بسرعة إلى كل دولة في العالم تقريبًا، ومنذ ذلك الحين، عمل العلماء والشركات على مدار الساعة للكشف عن طرق لإبقاء الفيروس بعيدا.عندما بدأ تفشي المرض لأول مرة، ظهرت تقارير تفيد بأن الضوء فوق البنفسجي يمكن أن يقضي على فيروس كورونا، ولكن بدون الاختبار المناسب، كان العديد من الخبراء مترددين في اعتماده كوسيلة فعالة.وقال جيف مولن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Dynamics: "عندما بدأنا في هذه الرحلة، لم يعتقد الناس حتى أن UV-C سيعطل فيروس COVID-19 كما لم يحدث من قبل".وأضاف مولن: "كان علينا إجراء العديد من التجارب مع أفضل المختبرات الأمريكية مع فيروس COVID-19 للعثور على أفضل منهجيات التشغيل لتعطيل الفيروس لأنواع مختلفة من التطبيقات، وحتى بعد تعطيلنا لفيروس COVID-19، لم يعتقد الخبراء أن كمية ونوع الأشعة فوق البنفسجية اللازمة لتطبيقات الهواء السريعة كانت معقولة".وأجرت Dynamics أكثر من 80 تجربة باستخدام هذه الأجهزة ضد فيروس كورونا في السائل وعلى الأسطح وفي الهواء، وحققت ما يقال أنه أول تعطيل موثق للفيروس باستخدام الأشعة فوق البنفسجية من النوعC .







