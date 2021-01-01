تمثل القمامة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه بعض الحكومات، بينما تطور حكومات أخرى وسائل مبتكرة لتدويرها والاستفادة منها.
لكن في كل الأحوال يكون العنصر البشري جزءا من دورة العمل الخاصة بجمع القمامة بنسب مختلفة وفقا للإمكانيات المتاحة في كل دولة.
وتسعى الصين التي تواصل العمل على التوسع في استخدام الروبوتات في كل الأنشطة الحياتية، إلى تطوير تقنيات تمكن هيئات النظافة من إتمام عملها بصورة آلية شبه كاملة دون تدخل البشر.
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التعليقات على صور| روبوت صيني لجمع القمامة
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