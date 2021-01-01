

كيف يمكن اختيار زيت المحرك الأنسب لسيارتك القديمة أو الحديثة؟ كيف يمكن اختيار زيت المحرك الأنسب لسيارتك القديمة أو الحديثة؟

يفتقر الكثير من سائقي السيارات إلى خبرات التعامل مع زيوت المحرك، وبخاصة كيفية اختيار النوع الأنسب للمحرك، وموعد تغيير الزيت القديم، وقياس مستوى الزيت، وغيرها من الإجراءات التي تحافظ على سلامة المحرك وتطيل عمره الافتراضي وتقلل من أعطاله.



ويحذر خبراء "نادي السيارات الألماني" من التهاون في التعامل مع زيت المحرك، لأن دور الزيت لا يقتصر على تزييت أجزاء المحرك الداخلية ومنع احتكاكها أثناء الدوران، ولكنه يعمل كذلك على تبريد المحرك وتنقية غرفة التشغيل من الشوائب الناجمة عن الاحتكاك بالهواء، ويحد من الضوضاء الصادرة عن حركة التروس.



وتخضع عملية اختيار زيت محرك السيارة لمعايير محددة أبرزها: درجة لزوجة الزيت والتي تتحدد وفقًا لدرجة حرارة الجو، وظروف التشغيل، وقدرة المحرك، وعمر السيارة.

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ويتوفر بالسوق المصرية العديد من مقدمي الزيوت والشحومات الأكثر تميزًا حول العالم، وعلى رأسهم شركة "توتال إيجيبت" التابعة لمجموعة TOTAL العالمية، والتي تسجل حضورها في مصر على مدار 22 عامًا وتحديدًا منذ العام 1998.الخبرة التي تمتد لأكثر من عقدين في مصر، جعلت "توتال إيجيبت" على دراية كافية باحتياجات قطاع السيارات المحلي الذي يمتاز بتنوع شرائحه ما بين السيارات الكلاسيكية القديمة والأخرى الحديثة وصولًا إلى حافلات نقل الركاب والشاحنات والمعدات الثقيلة وانتهاءً بالسيارات الفارهة.وتمتلك توتال مجموعة متنوعة من منتجات الزيوت الحائزة على ترشيح منظمات عالمية معنية بجودة الزيوت ومشتقاتها، ومنها زيت (توتال كوارتز INEO MC3 5W -40) الموصى به من قبل شركات مرسيدس بنز وفولكس فاجن وبورش الألمانية وجنرال موتورز الأمريكية، فضلًا عن الاعتماد الدولي "ACEA C3" و"API SN/CF".- ويبقى السؤال، كيف يمكن اختيار الزيت المناسب للسيارة؟هناك طريقتان، الأولى هي الاعتماد على التجارب الشخصية أو تجارب الآخرين.أما الطريقة الأخرى والتي تقدمها "توتال إيجيبت" عبر موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت، هي (مستشار زيوت التشحيم) والتي توفر الشركة من خلالها استشارات عملية قائمة على خطوات محددة لاختيار الزيت الأفضل للسيارة.تتيح تلك الخدمة إمكانية تحديد نوع السيارة وطرازها وسنة الصنع وعدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة منذ أول تشغيل للمحرك، ذلك قبل أن ترشح الزيت الأنسب من باقة الزيوت التي تقدمها ومن بينها "توتال كوراتز 7000 10W -40" و"توتال موتور OIL 20W -50" و"توتال كوارتز 5000 20.W -50"وتقدم توتال كذلك مجموعة من الزيوت المخصصة لظروف التشغيل القاسية لمحركات الديزيل، منها زيت روبيا TIR 8800 10W – 40 التخليقي المخصص للشاحنات الثقيلة والمتوافق مع المعايير الدولية لاتحاد مصنعي السيارات الأوروبية ACEA E4 ومعهد البترول الأمريكي (API CI-4/CH-4 وغيرها.وتؤكد الشركة أن جميع الزيوت التي تقدمها تحد من الآثار البيئة الضارة لعمليات تشغيل محركات الاحتراق الداخلي، إذ تحتوي على مستوى عالٍ من القلوية التي تعمل على معادلة المكونات الحمضية الناتجة عن احتراق الوقود الذي يحتوي على نسبة عالية من الكبريت.زيوت توتال التي تتوافق مع جميع ظروف التشغيل "حركة المرور داخل المدينة، والطرق، والطرق السريعة" وجميع الظروف الجوية، تعمل على إطالة عمر أنظمة ما بعد المعالجة، بالإضافة إلى احتوائها على مركبات تعمل على نظافة وتنقية المحرك من الشوائب، الأمر الذي يزيد فترات تغيير الزيت.يحسب إلى توتال أنها توصي العملاء الراغبين في استخدام الزيوت الخاصة بها، الرجوع بداية إلى كتيب التشغيل الخاص بالسيارة للتعرف على نوع الزيت الموصى به للمحرك من قبل الشركة المصنعة قبل الشروع في شراء واحدة من منتجاتها.