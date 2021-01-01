تعرف على قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأربعاء

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تعرف على قائمة أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الأربعاء

كشفت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن قائمة أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 11 -11-2020، والتي جاءت كالتالي :-

الطماطم 3-7جنيهات .

الملوخية 2-3 جنيهات .

الفاصوليا 3-5 جنيهات للكيلو.

البسلة 10-14 جنيها.

الكوسة 2.5 - 5 جنيهات.

البطاطس 1.5- 2.5 جنيها.

البصل الأحمر 5 - 5.5 جنيه.

البصل الأبيض 5-6.5 جنيه.


الخيار البلدى 1.75 - 2.75 جنيه.

الخيار الصوب 3-5 جنيهات.

الباذنجان رومي 1.5 - 2 جنيه.

الباذنجان عروس أبيض 2 - 3جنيهات.

الباذنجان عروس أسود 2.5 - 3 جنيهات.

الجزر 3 - 5 جنيهات.

الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها.

الفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات.

الفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه.

البطاطا 1.5 - 2 جنيه.

المصدر: اليوم السابع

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