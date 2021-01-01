

10 أعراض مرضية قد لا تعرفها.. احذر تجاهلها 10 أعراض مرضية قد لا تعرفها.. احذر تجاهلها

يخبرنا جسدنا ببعض الإشارات والعلامات التي تدل على أن شيئا ما ليس على ما يرام، لذا يجب عدم تجاهل الأعراض الصحية التي تظهر ومن الضروري معرفتها، حسب ما جاء في موقع "Eathis"، وهي كالتالي:



1- الاستمرار في نسيان أسماء الأشخاص:



يشير الاستمرار في نسيان أسماء الأشخاص إلى قصور في الغدة الدرقية، لذا إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، فقد حان الوقت لإجراء بعض فحوصات الدم، وللتحقق من مستويات هرمون الغدة الدرقية ووصف الأدوية المناسبة.

قد يعجبك أيضا...

2- التعرق بشكل مفرط:قد تتعرق في اجتماع مكتب مرهق أو أثناء تمرين شاق، في هذه الحالات يكون التعرق طبيعيا تماما.ولكن إذا وجدت نفسك تتعرق في مواقف لا تستدعي أو ظهر فجأة وبكثافة، قد تكون مصابا بفرط التعرق البؤري الأساسي، وهو اضطراب وراثي يسبب التعرق المفرط في قدميك ويديك ووجهك وتحت الإبط، ويمكن علاج ذلك بالأدوية.3- وجود نقاط صغيرة حمراء أو بيضاء تحت أظافرك:يشار إلى هذه الخطوط أو النقاط الحمراء الصغيرة تحت أظافرك باسم "نزيف شظية"، لذلك، إذا شعرت أنها ظهرت دون سبب، فقد تكون علامة على أنك مصابا بالذئبة الحمامية الجهازية (SLE) ، وهي أحد أمراض المناعة الذاتية التي تسبب تخثر الدم وآلام المفاصل والدورة الدموية غير المنتظمة في الأصابع، ومن المحتمل أيضا أنك تعاني من صدفية الأظافر، وهو اضطراب يتسبب في تراكم خلايا الجلد الزائدة على الأظافر.4- تبدو بشرتك شاحبة:إذا لاحظت أن بشرتك شاحبة أكثر من المعتاد، فربما تكون علامة على انخفاض تدفق الدم في جميع أنحاء جسمك.وقد يعني لون البشرة الفاتح أيضًا أن إنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم انخفض بشكل كبير، وإذا كانت صبغة الجلد الفاتحة هذه مصحوبة بضعف أو إرهاق غير مبرر، فربما تكون مصابا بفقر الدم، ما يعني أن دمك يواجه مشكلة في حمل الأكسجين الكافي إلى جسمك.5- تغيرات أسلوب خط اليد الخاص بك:إذا لاحظت أن كلماتك تبدو أكثر ازدحاما معا، أو أصغر بكثير مما كانت عليه عندما تكتبها عادة، فقد تكون علامة تحذير مبكر لمرض باركنسون.6- التبول المفرط:يتبول معظم الاشخاص من ست إلى سبع مرات خلال 24 ساعة، ولكن إذا وجدت أن عدد مرات التبول قد زادت دون سبب، فقد يكون ذلك علامة على مشاكل في المثانة أو الكلى.7- تصاب بالحموضة المعوية المتكررة:الحموضة المعوية هي إحساس غير مريح بالحرقان في الحلق أو الصدر من حمض المعدة، ويمكن أن يكون سببه تناول الأطعمة الفاسدة أو الحارة أو تناول الكحول.ويميل الأشخاص الذين يعانون من السمنة إلى الشعور بالحموضة بشكل متكرر وكذلك المدخنين.8- وجود طفح جلدي على خديك:إذا لاحظت وجود طفح جلدي أحمر على شكل فراشة على خديك ولم تستطع معرفة السبب، فربما يكون ذلك علامة على شيء أكثر خطورة، وهو مرض الذئبة الحمامية.9- تشعر بالعطش طوال الوقت:العطش هو العلامة الأولى للجفاف الذي يمكن أن يؤدي إلى الصداع والدوخة وأعراض أخرى غير سارة.لذا إذا لاحظت أنك تشعر بالعطش كثيرا أكثر مما كنت عليه من قبل، فذلك مرتبط بتغيرات في نظامك الغذائي أو روتينك الرياضي، مثل زيادة ممارسة الرياضة أو تغير الطقس أو تناول المزيد من الأطعمة المالحة أكثر من المعتاد، يمكن أن يجعلك أكثر عطشا.10- سعال لا يتوقف:إذا كنت تعاني من سعال مستمر، واستمر لعدة أسابيع، فهذا يدعو للقلق، وإذا كنت مدخنا، فقد يكون لديك سعال مدخن يمكن علاجه بالإقلاع عن هذه العادة غير الصحية.وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون سعالك من أعراض مرض خطير، مثل سرطان الرئة أو التهاب الرئة أو السعال الديكي.