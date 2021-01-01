

اليوم ..غرفة الملابس الجاهزة تناقش مستقبل الصناعة مع خبراء دوليين اليوم ..غرفة الملابس الجاهزة تناقش مستقبل الصناعة مع خبراء دوليين

تعقد غرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات، الأربعاء 11 نوفمبر، ندوة عبر تقنية الفيديو «كونفرانس»؛ لمناقشة مستقبل صناعات الملابس والمفروشات في الأسواق الدولية، وتاثيرات جائحة كورونا على حركة الصادرات العالمية.



ومن المقرر أن تستضيف الغرفة برئاسة د.محمد عبد السلام، عدد من الخبراء الدوليين لتوضيح فرص نمو الصادرات المصرية، وكيف يمكن أن تستفيد المنتجين المحليين من المتغيرات التي تحدث في الأسواق العالمية، فضلا عن قواعد التجارة الجديدة الواجب إتباعها لزيادة حصة المنتجات المصرية داخل الأسواق الأمريكية بتطلعاتها الحالية.



وتتضمن قائمة المتحدثين كلا من رونالد سورينى الشريك المؤسس لمكتب سوريني اند سامت وشركائهم، وأندرو سامت الشريك المؤسس بالمكتب أيضا، حيث يصنف احد اكبر المكاتب الاستشارية في مجال التجارة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يشارك أيضا ريك هيلفنباين كبير المستشارين، وتشيلسي مورثا، مديرة التجارة والاستدامة الدولية.

