

تباين سعر الدولار اليوم الأربعاء.. ويسجل 15.61جنيه للشراء بـ"البنك الأهلى" تباين سعر الدولار اليوم الأربعاء.. ويسجل 15.61جنيه للشراء بـ"البنك الأهلى"

تباين سعر الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء 11-11-2020، ما بين الاستقرار والانخفاض فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك مصر 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.



وتكبد الدولار خسائر اليوم الأربعاء إذ غطى القلق بشأن كيفية توزيع لقاح مرض كوفيد-19 على التفاؤل إزائه فضلا عن تنامي الإصابات بفيروس كورونا المسبب للمرض في الولايات المتحدة.



وتعافي الدولار النيوزيلندي من خسائر أولية ليسجل أعلى مستوى فيما يزيد عن عام مع تقليص متعاملين الرهان على تحرك البنك المركزي تجاه أسعار فائدة سلبية.



ودعمت حالة التفاؤل تجاه اللقاح في بداية الأمر الدولار أمام عملات الملاذ الآمن مثل الين والفرنك السويسري ولكن الزخم بدأ يتلاشي نظرا لوجود عدة عقبات يجب تخطيها قبل أن يصبح اللقاح متاحا.



وقال جونيتشي إيشيكاوا من آي جي سيكيورتيز في طوكيو "توقف تعافي الدولار في الوقت الحالي نظرا لأنه، عند النظر للتفاصيل، لا يزال ثمة العديد من العقبات يجب تخطيها قبل أن يصبح متاحا".







ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.59 جنيه للشراء، مقابل 15.60 جنيه للشراء.



15.69 جنيه للبيع، مقابل 15.70 جنيه للبيع.

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