نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريده لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكدت خلالها وصول بعثة من تل ابيب إلى إثيوبيا برفقة سرب طائرات مسيرة.
وأفادت خارجية تل ابيب أن البعثة تضمن خبراء زراعيين من إسرائيل إلى إثيوبيا للقضاء على أسراب الجراد.
وكتبت صفحة "إسرائيل بالعربية" أن بعثة من الخبراء الزراعيين وصلوا إثيوبيا للقضاء على أسراب الجراد الذي يهدد الأمن الغذائي في أديس أبابا، بواسطة "الدرونات".
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التعليقات على سرب طائرات إسرائيلية مسيرة تصل إثيوبيا.. تفاصيل
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