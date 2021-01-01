سرب طائرات إسرائيلية مسيرة تصل إثيوبيا.. تفاصيل

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طائرات إسرائيلية مسيرة

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريده لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكدت خلالها وصول بعثة من تل ابيب إلى إثيوبيا برفقة سرب طائرات مسيرة.

وأفادت خارجية تل ابيب أن البعثة تضمن خبراء زراعيين من إسرائيل إلى إثيوبيا للقضاء على أسراب الجراد.

وكتبت صفحة "إسرائيل بالعربية" أن بعثة من الخبراء الزراعيين وصلوا إثيوبيا للقضاء على أسراب الجراد الذي يهدد الأمن الغذائي في أديس أبابا، بواسطة "الدرونات".

وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أن البعثة تم تنظيمها بالتنسيق مع أفراد من الوزارة نفسها ومكتب رئيس الوزراء، على أن تقوم الخطة التي أعدتها وزارة الزراعة على مداهمة الجراد الغازي ليلا.

المصدر: تويتر

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