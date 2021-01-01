نشرت وسائل الإعلام العبرية تفاصيل أول زيارة من وزير خارجية البحرين إلي إسرائيل عقب توقيع اتفاق التطبيع بين البلدين.
وأكد وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي أن نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني سيجري أول زيارة معلنة لتل ابيب الأسبوع المقبل.
وقال الإعلام العبري أنه من المرجح أن تتم الزيارة الخميس المقبل، وسيقوم بها الدبلوماسي البحريني عبد اللطيف الزياني (66 عاما) الذي شغل في السابق منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
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التعليقات على أول زيارة معلنة بين البحرين وإسرائيل| تفاصيل
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