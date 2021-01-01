استعادت قوة أمنية من مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، 5 أشقاء ادعى والدهم اختفائهم في ظروف غامضة بشبرا.
وتبين أن الأشقاء خرجوا مع والدتهم بإرادتهم، بسبب خلافات مع الأب، وتوجهوا عند خالتهم بمحافظة الإسماعيلية، وتجرى حاليًا نيابة قسم ثان شبرا الخيمة تحقيقات في الواقعة، عقب مثول الأب والأشقاء والأم للتحقيق في بلاغ الأب باختفائهم.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن الأم والبنات يرفضن العودة للأب، ولم يجري اتخاذ قرارات من النيابة بشأن تسليم الأطفال لوالدهم من عدمه.
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التعليقات على أمن القليوبية يستعيد أشقاء شبرا المختفين.. ومفاجآت مدوية في القضية
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