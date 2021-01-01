أمن القليوبية يستعيد أشقاء شبرا المختفين.. ومفاجآت مدوية في القضية

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استعادت قوة أمنية من مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، 5 أشقاء ادعى والدهم اختفائهم في ظروف غامضة بشبرا.



وتبين أن الأشقاء خرجوا مع والدتهم بإرادتهم، بسبب خلافات مع الأب، وتوجهوا عند خالتهم بمحافظة الإسماعيلية، وتجرى حاليًا نيابة قسم ثان شبرا الخيمة تحقيقات في الواقعة، عقب مثول الأب والأشقاء والأم للتحقيق في بلاغ الأب باختفائهم.



وأظهرت التحقيقات الأولية أن الأم والبنات يرفضن العودة للأب، ولم يجري اتخاذ قرارات من النيابة بشأن تسليم الأطفال لوالدهم من عدمه.

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وكشفت التحقيقات، أن الأب والأم بينهما خلافات ومحاضر متبادلة، وأن الأب ادعى أنها تعاني من مرض نفسي، كما كشفت التحريات وجود خلافات بين الأب وابنتيه سامية وشهرتها "أميرة"، ورحمة، ما تسبب في ترك الأم وبناتها المنزل، والذهاب لشقيقتها.وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من الوصول لحقيقة الواقعة التي ادعى فيها الأب اختفاء أبناءه الـ5 دفعة واحدة، وذلك عقب فحص كاميرات المراقبة، وتتبع خط سير الأم وأبنائها، إذ تبين استقلالهم توك توك إلى ميدان المؤسسة، وركوب ميكروباص من المؤسسة لمحافظة الإسماعيلية، وكذا تبين أنهم أغلقوا هواتفهم، وجرى استجواب الأقارب والجيران.وتوصلت التحريات لعدم صحة رسالة التهديد التي ادعى الأب تلقيها عقب اختفائهم.