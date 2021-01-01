الصفقة الثانية من الزمالك.. المصري يعلن ضم محمد عنتر رسميا

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محمد عنتر

أعلن المصري البورسعيدي تعاقده مع محمد عنتر قادما من نادي الزمالك، في ثاني صفقات النادي من القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد ضم أحمد رفعت عقب انتهاء إعارته للاتحاد السكندري.

وانضم عنتر إلى المصري في صفقة انتقال نهائي لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2023، ليلعب بدء من الموسم الجديد 2020/2021 تحت قيادة علي ماهر، الذي كان يتولى تدريبه في الأسيوطي عام 2017.

وكان الزمالك تعاقد مع محمد عنتر في يناير 2018 قادما من الأسيوطي سبورت (بيراميدز حاليا)، بعد منافسة قوية مع الأهلي على الظفر بخدماته، وحسمت إدارة القلعة البيضاء الصفقة مقابل 15 مليون جنيه.

يُذكر أن عنتر (27 عاما) كان بعيدا عن المشاركة مع الزمالك، واقتصر ظهوره في الموسم الماضي على خمس مباريات فقط أغلبها كبديل، ولعب بشكل عام 33 مباراة بقميص الأبيض ليسجل ثلاثة أهداف.

المصدر: yallakora

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