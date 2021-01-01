أعلن هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والمجلس الأعلي لنظيره الدولي "فيفا" عدم نيته الترشح في انتخابات رئاسة الأول.
وقال أبو ريدة عبر حساب المكتب الإعلامي الخاص به أنه لن يترشح على رئاسة كاف في الدورة الحالية رغم " تزكية ودعم العديد من رؤساء الاتحادات الافريقية لكونه أحد أقدم أعضاء المكتب التنفيذي والداعم الأقوى لكل الرؤساء السابقين في الانتخابات".
وأضاف البيان "أبو ريدة أعلن في وقت سابق عدم نيته الترشح للرئاسة حال عدم تقدم الرئيس الحالي للمنافسة".
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التعليقات على أبو ريدة يعلن عدم ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي ويكمل مسيرته بـ فيفا
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