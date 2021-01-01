مدرب توجو: ما يحدث في إفريقيا يجعلني غاضبا قبل مواجهتي مصر



كلود لو روا المدير الفني لمنتخب توجو كلود لو روا المدير الفني لمنتخب توجو

أبدى كلود لو روا المدير الفني لمنتخب توجو غضبه من وجود فاصل زمني بين مواجهتي مصر فقط يصل لثلاثة أيام وعدم حصول اللاعبين على فترة راحة كافية.



وتحدث المدرب الفرنسي المخضرم لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "كيف نلعب مباراتين خلال ثلاثة أيام فقط؟ هذا لا يحدث في أوروبا خاصة في الظروف الحالية".



وواصل "يجب أن نعطي اللاعبين فترة للراحة، الموقف متأزم للغاية وأنا غاضب ولكننا سنقاتل".



وتابع "منتخب مصر يمتلك لاعبين مميزين مثل محمد صلاح وكل اللاعبين الآخرين أعرفهم جيدا وهم في قمة كرة القدم على مستوى العالم".



وبسؤاله هل الخريطة الكروية في إفريقيا تتغير أجاب "نعم فعلى سبيل المثال هُزمنا من جزر القمر بعدما كان منتخب تعد مباراته بسيطة".



وعن عدم مشاركة لابا كودجو في المباراتين لرفض ناديه العين سفره بسبب الحجر الصحي في الإمارات الذي سيفرض على اللاعب حال مغادرته والذي يصل لـ14 يوما علق "كنت أتمنى تواجده لكننا سنفعل كل شيء لتعويض غيابه".



ويستعد منتخب توجو لمواجهة مصر يومي 14 و17 نوفمبر في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.



