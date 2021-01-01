واصل دونالد ترامب التشكيك في نتائج الانتخابات الأمريكية، التي حُسمت بشكل كبير لمنافسه الديمقراطي جو بايدن.
وأعلن ترامب، قبل قليل عبر حسابه على "تويتر"، عن لقاء مرتقب الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي الأمريكي، مع مع شون هانيتي على قناة "فوكس نيوز"، لكشف ما أسماه "فساد الاقتراع".
وأعاد نشر تغريدة، عبر حسابه بـ"فيسبوك"، بينما علق موقع التواصل الاجتماعي على تغريدة ترامب بجملة أن "جو بايدن هو الفائز المتوقع بانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020".
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التعليقات على ترامب: فضح فساد الاقتراع الليلة على فوكس نيوز
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