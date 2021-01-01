أمر محرج .. بايدن يستفز ترامب ويوجه له رسالة خاصة جدا



جو بايدن- ترامب جو بايدن- ترامب

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، بفوزه لن يغير شيئًا، معتبرًا أن ما يفعله "أمر محرج".



وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "موقف الرئيس ترامب لن يغير من واقع فوزي في الانتخابات الرئاسية ولا يغير من خطة انتقال السلطة".



وأضاف بايدن: "لاقينا ترحيبًا دوليًا واسعًا بعد فوزنا في الانتخابات الرئاسية".

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وأشار بايدن موجهًا كلامه إلى ترامب قائلًا: "سيدي الرئيس أتطلع للحديث معك"، مضيفًا: "ما سأعمل عليه هو التواصل مع الجمهوريين والديمقراطيين معًا".وتابع: "ما يفعله ترامب أمر محرج".واعتبر بايدن أنه وبفوزه في الانتخابات الأمريكية، عادت الولايات المتحدة إلى الساحة الدولية.وشن الرئيس الأمريكي المنتخب، هجومًا على ترامب، واتهمه بمحاولة تقويض نظام الرعاية الصحية.وقال إن "اليمين المتطرف يسعى إلى تقويض نظام الرعاية الصحية الميسرة"، مؤكدًا أن "الشعب الأميركي متفق على الإبقاء على رعاية صحية ميسرة".وأضاف: "جائحة كورونا أثرت على ملايين الأميركيين والرعاية الصحية مسألة حياة أو موت لكثيرين".