قال عبد الستار بركات مدير مكتب الأهرام في أثينا ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل اليوم الى العاصمة أثينا وهي زيارة رسمية مدتها يومان الأربعاء والخميس .
وأضاف بركات خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن هذه الزيارة الاولى الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليونان.
وأكد أن الرئيس ذهب الى اليونان مرتين قبل ذلك ولكنهما ليستا زيارات رسمية .
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التعليقات على الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ زيارة رسمية إلى اليونان .. فيديو
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