الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ زيارة رسمية إلى اليونان .. فيديو



الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال عبد الستار بركات مدير مكتب الأهرام في أثينا ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل اليوم الى العاصمة أثينا وهي زيارة رسمية مدتها يومان الأربعاء والخميس .



وأضاف بركات خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن هذه الزيارة الاولى الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليونان.





وأكد أن الرئيس ذهب الى اليونان مرتين قبل ذلك ولكنهما ليستا زيارات رسمية .

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وأوضح بركات ، ان الزيارات السابقة للرئيس السيسي الى أثينا وكريت، كانت من ضمن القمم الثلاثية التي تعقد بين اليونان وقبرص وهذه الزيارة لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث القضايا الاقليمية.وتابع : المنطقة تشهد الآن تحديات كبيرة ووسائل الإعلام اليونانية وصفت زيارة الرئيس السيسي الي اليونان بالزيارة المهمة، مؤكدا أن اليونان تعيش في إغلاق تام بسبب فيروس كورونا .واستكمل : الرئيس السيسي سيضع غدا في الصباح إكليلا من الزهور علي قبر الجندي المجهول في وسط أثينا .