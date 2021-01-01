عرض الإعلامي محمد الباز، مقطع فيديو لـ الإخوان من داخل اعتصام رابعة المسلح وهم يوجهون خطابا باللغة الإنجليزية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتحرير مصر كي يبقون هم في السلطة .
وقال محمد الباز في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار" ، أن ثورة 30 يونيو استطاعت تحرير قرار مصر الوطني والعمل باستقلالية .
وأضاف محمد الباز:" جماعة الإخوان الإرهابية لا مانع لديها من دخول احتلال لمصر في مقابل حصولهم على الحكم والسلطة في مصر ".
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التعليقات على الباز يفضح الإخوان ويعرض فيديو استغاثتهم بأمريكا للبقاء على رأس السلطة بمصر.. فيديو
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