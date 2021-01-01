الباز يفضح الإخوان ويعرض فيديو استغاثتهم بأمريكا للبقاء على رأس السلطة بمصر.. فيديو

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صورة الخبر: الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

عرض الإعلامي محمد الباز، مقطع فيديو لـ الإخوان من داخل اعتصام رابعة المسلح وهم يوجهون خطابا باللغة الإنجليزية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتحرير مصر كي يبقون هم في السلطة .

وقال محمد الباز في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار" ، أن ثورة 30 يونيو استطاعت تحرير قرار مصر الوطني والعمل باستقلالية .

وأضاف محمد الباز:" جماعة الإخوان الإرهابية لا مانع لديها من دخول احتلال لمصر في مقابل حصولهم على الحكم والسلطة في مصر ".

وأكمل محمد الباز:" مصر وامريكا بينهم مصالح كويسة وأمريكا لا تستطيع التخلي عن مصر كدولة محورية في المنطقة".
وتابع محمد الباز:" علاقة مصر واضحة مع أي دولة في العالم وبعد 30 يونيو تحررنا من أمريكا ولدينا علاقات متميزة ومتنوعة بمختلف دول العالم".

واضاف:" مصر تخوض معركة تتعلق بما تملكه الدولة المصرية من إمكانات وجماعة الإخوان الإرهابية تنفذ مخططات خبيثة لهدم مصر".

المصدر: النهار

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