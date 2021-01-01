

مكرونة بالسمك مكرونة بالسمك

يحتوي السمك على كم كبير من العناصر الغذائية المهمة لجسم الانسان خاصة فيما يتعلق بصحة المخ والعقل لذا فهو من الأكلات المهمة جدًا لمن تعتمد أعمالهم على التركيز الذهني والطلاب.



نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالسمك بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا" على قناة "سي بي سي سفرة".



مقادير مكرونة بالسمك:

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مكرونة اسباجتي مسلوقةسمكبابريكاكمون ناعمراس ثومبصلطماطمخيارمخللجبنة رومي مبشورةشبتهريسة الشطةكيلو فلفل أحمر حارملعقة صغيرة ملح2 ليمونةملعقة صغيرة كزبرة ناعمةنصف كوب زيت زيتونطريقة عمل مكرونة بالسمك:* ضعي السمك في البابريكا والكمون والكزبرة والثوم المفروم وهريسة الشطة وقلبيهم جيدًا.* حمري السمك في الزيت على النار واخلطي المكرونة مع البصل و الجبنة الرومي والطماطم والخيار المخلل.*ضعي خليط المكرونة فى طبق التقديم يضاف على الوجه خليط السمك ويزين بالجبنة المبشورة والشبت المفروم.