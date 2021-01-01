مكرونة بالسمك
يحتوي السمك على كم كبير من العناصر الغذائية المهمة لجسم الانسان خاصة فيما يتعلق بصحة المخ والعقل لذا فهو من الأكلات المهمة جدًا لمن تعتمد أعمالهم على التركيز الذهني والطلاب.
نقدم لكم طريقة عمل مكرونة بالسمك بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا" على قناة "سي بي سي سفرة".
مقادير مكرونة بالسمك:
مكرونة اسباجتي مسلوقة
سمك
بابريكا
كمون ناعم
راس ثوم
بصل
طماطم
خيار
مخلل
جبنة رومي مبشورة
شبت
هريسة الشطة
كيلو فلفل أحمر حار
ملعقة صغيرة ملح
2 ليمونة
ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة
نصف كوب زيت زيتون
طريقة عمل مكرونة بالسمك:
* ضعي السمك في البابريكا والكمون والكزبرة والثوم المفروم وهريسة الشطة وقلبيهم جيدًا.
* حمري السمك في الزيت على النار واخلطي المكرونة مع البصل و الجبنة الرومي والطماطم والخيار المخلل.
*ضعي خليط المكرونة فى طبق التقديم يضاف على الوجه خليط السمك ويزين بالجبنة المبشورة والشبت المفروم.
التعليقات على طريقة عمل مكرونة بالسمك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق