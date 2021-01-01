بدون عناء.. علاج الشعر التالف بطريقتين طبيعتين

تعاني الكثير من السيدات والفتيات من الشعر التالف الذي يفقد لمعانه وحيويته مما يفقدهن الكثير من جمالهن.
ووفقا لما ذكره موقع "برايت سايد" يمكن علاج الشعر التالف والأطراف المتقصفة بالزيوت الطبيعية بإحدى هاتين الطريقتين.
علاج ما قبل الغسيل:
اخلطي 5-7 قطرات من الزيت مع 1 ملعقة كبيرة من الزيت الحامل
وضعيها بكمية وفيرة على الشعر خاصة عند الأطراف.
اتركيه لمدة 20 دقيقة على الأقل أو طوال الليل واغسليه كالمعتاد.
علاج يترك على الشعر:
أضيفي 5-10 قطرات من كل زيت إلى زجاجة رذاذ ورجها جيدًا قبل كل استخدام.
رشي كل الشعر بعد غسله بالشامبو وهو لا يزال مبللًا ، ضعيه على أطرافه.
هذا العلاج رائع أيضًا إذا كان لديك شعر مجعد ولكن يجب عدم الإفراط في استخدامه ، وإلا فقد ينتهي بك الأمر بشعر دهني، والشعر الدهني يحتاج بشكل عاجل إلى الغسيل مرة أخرى فحين أنك حرفيًا تحتاج إلى كمية صغيرة جدًا وستجعل شعرك يشعر بالفخامة والنعومة.
أفضل الزيوت الحاملة التى يمكن استخدامها لعلاج الشعر التالف هي زيوت الجوجوبا والزيتون واللوز والأفوكادو.
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