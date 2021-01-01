

شوربة السي فود شوربة السي فود

طريقة عمل شوربة السي فود زي المحلات من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المنزل وتعتبر شوربة السي فود من الوجبات المغذية والمفيدة واليكم طريقة عمل شوربة السي فود زي المحلات.





طريقة عمل شوربة السي فود للشيف نجلاء



مقادير عمل شوربة السي فود للشيف نجلاء

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أرزجمبرى صغيربصلفلفل ألوانثوم مفرومبقدونسصلصة طماطمزيتكمون ناعمماءملحفلفل أسودطريقة عمل شوربة السي فود للشيف نجلاء- قلبى الجمبرى مع البصل والثوم والفلفل الألوان فى الزيت على النار- ‏أضيفى الملح والفلفل الأسود والكمون الناعم- ‏شوحى الأرز مع البصل المحمر فى الزيت على النار ثم أضيفى الماء والملح والفلفل الأسود وإتركى الخليط حتى تمام النضج- ‏شوحى كمية أخرى من الأرز فى الزيت على النار ثم أضيفى صلصة الطماطم والماء والملح والفلفل الأسود- ‏وإتركى الخليط حتى تمام النضج- ‏رصى طبقة من الأرز ثم طبقة من الجمبرى ثم طبقة أخرى من الأرز وضعى على الوجة خليط الجمبري والبقدونس المفروم للتزيين وقدميه