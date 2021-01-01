الزمالك يستقر على رحيل ثلاثي الفريق .. تفاصيل

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صورة الخبر: البرتغالي باتشيكو
البرتغالي باتشيكو

اتفق مسؤولو نادي الزمالك مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة البرتغالي باتشيكو على رحيل الثلاثي محمد عنتر ومحمد حسن وكريم بامبو عن الفريق.

يأتي هذا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتم الاستقرار على عدم قيد الثلاثي بالقائمة الأولى للفريق الأبيض في الفترة الحالية. وهذا في ظل عدم حاجة البرتغالي باتشيكو لخدماتهم في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ مسؤولو نادي الزمالك في تسويق اللاعبين في الفترة الحالية أو استغلالهم في إبرام صفقات تبادلية.

المصدر: elbalad

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