اتفق مسؤولو نادي الزمالك مع الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة البرتغالي باتشيكو على رحيل الثلاثي محمد عنتر ومحمد حسن وكريم بامبو عن الفريق.
يأتي هذا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتم الاستقرار على عدم قيد الثلاثي بالقائمة الأولى للفريق الأبيض في الفترة الحالية. وهذا في ظل عدم حاجة البرتغالي باتشيكو لخدماتهم في الموسم المقبل.
ومن المقرر أن يبدأ مسؤولو نادي الزمالك في تسويق اللاعبين في الفترة الحالية أو استغلالهم في إبرام صفقات تبادلية.
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التعليقات على الزمالك يستقر على رحيل ثلاثي الفريق .. تفاصيل
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