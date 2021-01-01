لماذا تزداد النوبات القلبية في الشتاء؟



النوبات القلبية النوبات القلبية

تحدث النوبات القلبية عادة خلال فصل الشتاء بشكل أكبر من باقي فصول السنة وذلك لأن الشخص الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم قد يتعرض لمزيد من الإجهاد في قلبه بسبب برودة الجو في الشتاء .



أوضح موقع " medlife " أن قلبك سيضطر إلى العمل بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارة الجسم خلال فصل الشتاء، لذا ، كل ما عليك فعله هو الحفاظ على دفء الجسم لتخفيف العبء على القلب.

أسباب النوبات القلبية:

أحد الأسباب الرئيسية للنوبات القلبية هو تراكم الترسبات على جدران الشرايين. يؤدي ذلك إلى زيادة سماكة الشرايين وإبطاء تدفق الدم إلى أعضاء وأجزاء الجسم المختلفة. يمكن أن يتسبب الأكل غير الصحي في تراكم الترسبات ، حتى مع زيادة الوزن يمكن أن تسبب مشاكل في القلب. أيضًا ، من أهم الطرق التي يمكن أن يصاب بها الشخص بمرض القلب هو الإفراط في التدخين.

أعراض النوبات القلبية:

يمكن أن تكون النوبات القلبية قاتلة للغاية ومهددة للحياة ما لم تأخذ علاجًا جيدًا مسبقًا. فيما يلي علامات تحذيرية لما يمكن أن يحدث إذا كنت تعاني من نوبة قلبية.

• الضغط والضغط على الصدر الذي يأتي ويذهب باستمرار.

• ألم شديد في رقبتك وذراعيك وفكك وظهرك ومعدتك

• ضيق مفاجئ في التنفس

• غثيان ودوار من الداخل

