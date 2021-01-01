عزز مناعتك لمحاربة الإنفلونزا وكورونا بهذة الطريقة

يجب علينا إدراك نقطة أساسية وعلمية مهمة لا يمكننا تقوية الجهاز المناعي في يوم وليلة فالجهاز المناعي كغيره من أجهزة الجسم يعزز تدريجيًا وتراكميا عن طريق التغذية السليمة وممارسة الرياضة.
وقالت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، إن الغالبية من الأفراد لديهم تغذية سيئة مستمرة و تراكمت داخل الجسم فيها سكريات، دهون ضارة، وجبات سريعة وأخرى دسمة، مشروبات غازية، و غير ذلك ولهذا دور سلبي على صحة الجهاز المناعي.
وتابعت استشاري التغذية العلاجي، أنه لا يمكننا تقوية الجهاز المناعي في يومٍ وليلة ولا يمكن إطلاقا لـ صنف غذائي واحد ان يعزز قدرات الجهاز المناعي وإنما نحتاج الى منظومة غذائية متكاملة و مع مدى من الوقت.
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