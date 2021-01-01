تنتشر فى فصل الشتاء فاكهة شتوية، تساعد فى تنظيم السكر والضغط، وهى بمثابة مفاجأة لمرضى السكر والضغط.
وفقا لما نشره موقع هيلثي ان فاكهة الكاكا، ضرورية لحركات الأمعاء الجيدة وتنظيم السكر والضغط، فأولئك الذين يعانون من مرض السكري معرضون للرغبة الشديدة في الجوع.
وهذا في كثير من الأحيان. كونها غنية بالألياف ، يمكن لمرضى السكر أن يستمتعوا بهذه الفاكهة للحد من مستويات الجوع، ومن المعروف أيضًا أن الفاكهة تنظم مستوى السكر في الدم.
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التعليقات على مفاجأة لمرضى السكر والضغط.. احرص على تناول هذه الفاكهة
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