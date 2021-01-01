فوائد فاكهة الكاكا
فوائد فاكهة الكاكا، كثيرة ومتنوعة لجميع أجزاء الجسم، والخبر السار أنها تساعد فى علاج نزلات البرد، فقد يصاب كثيرون بنزلات البرد مع دخول فصل الشتاء، ونلجأ للعقاقير الطبية للقضاء عليها، ولكن الطبيعة وفرت لنا مضادات طبيعة أبرزها فاكهة الكاكا.
فوائد الكاكا على الريق
يقول الدكتور مجدي بدران استشاري الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ان "فاكهة "الكاكا" غنية بالمواد المغذية المعززة للصحة و المناعة مثل الفيتامينات والمعادن و مضادات الأكسدة التي تعتبر حيوية لصحة أفضل وتعد بمثابة مناعة لنزلات البرد".
وأضاف بدران لـ"صدى البلد" أن "فاكهه "الكاكا" منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي علي فيتامين "أ" و"ٍسي" و المنجنيز وغنية بالألياف الغذائية".
فوائد الكاكا للرجال
1-تعمل على خفض مستوى الدهون في الدم خاصة الكوليستيرول
2-تمنع الإمساك
3-تتحلل فى الأمعاء إلى أحماض دهنية تغذى البكتيريا النافعة التى
4-تمنع الإصابة بالحساسيات
5- تنشط الجهاز المناعى
6-الوقاية من السرطانات
7-تفيد فى الرجيم ولخفض الوزن
8-مضادة للسرطانات
9- تحافظ على الشباب و تؤخر الشيخوخة ، وتحمى من الأمراض المزمنة ، خاصة أمراض القلب.
10-تقلل من أزمات الربو خاصة مع المجهود أو الرياضة أو النشاط البدنى .
11-تقلل من الالتهابات التحسسية المصاحبة لحساسية الشعب الهوائية.
12-تقلل من المخاط الذى يتسبب تراكمه فى ضيق الشعب الهوائية وبالتالى صعوبة التنفس.
فوائد الكاكا للأطفال
الكاكا غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة ، بما في ذلك الفيتامينات A و C و B والبوتاسيوم والمنغنيز. كما أنها تحتوي على مركبات نباتية مفيدة مثل العفص والفلافونويد.
فوائد فاكهة الكاكا للشعر
تقوي جهاز المناعة وتحمى الشعر من التساقط
ثمرة واحدة من الكاكا تحتوي على ٨٠ في المائة من حاجة الجسم اليومية من فيتامين سي مما يجعلها عنصر مهم في تقوية جهاز المناعة .
٢- تحمي من السرطان
تحتوي الكاكا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب السرطان، كما أنها تحتوي على مركبات كيميائية تقتل الخلايا السرطانية .
٣- تحارب شيخوخة الجلد
فاكهة الكاكا تحتوي على فيتامين أ و البيتا كاروتينات و اللوتين وكلها مواد مضادة للأكسدة و تقلل شيخوخة الجلد .
٤- مفيدة للنظر
تحتوي فاكهة الكاكا على مادة الزياكسانثين المفيدة لصحة العين والخلايا وتقلل من الإصابة بضعف النظر والعمى الليلي .
فاكهة الكاكا بالانجليزي
وكشف موقع " health line " عن فوائد عديدة للجسم، تحدث عند تناول فاكهة الكاكا .
• فوائد تناول الكاكا
- تقوى المناعة وتنقى الجسم من السموم .
- تحافظ على صحة العين.
- رفع كفاءة الجهاز الهضمى بشكل ملحوظ.
- الوقاية من السرطانات وخفض الدهون الضارة وسلامة الغدة الدرقية.
- الحفاظ على صحة القلب؛ لاحتوائها على مادة البكتين فتقي من أمراض القلب والشرايين التاجية و تخفض الكولسترول .
- تمنع الامساك وتتحلل فى الأمعاء إلى أحماض دهنيه تغذي البكتيريا النافعة.
- تعطى الشعور بالشبع مما يساعد في خسارة الوزن.
فوائد الكاكا للتخسيس
نظرا لأحتواء الكاكا على سعرات حرارية قليلة لذلك تساعد فى خسارة الوزن، يمكنك تناولها بكثرة بدون الخوف من زيادة الوزن.
فوائد الكاكا للرضع
الفاكهة الملونة الكاكا منخفضة السعرات الحرارية ومحملة بالألياف ، مما يجعلها طعامًا صديقًا لإنقاص الوزن .
تحتوي حبة الكاكا الواحدة فقط على أكثر من نصف الكمية الموصى بها من فيتامين أ ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون مهم لوظيفة المناعة والرؤية وتطور الجنين .
بصرف النظر عن الفيتامينات والمعادن ، يحتوي البرسيمون على مجموعة واسعة من المركبات النباتية ، بما في ذلك العفص والفلافونويد والكاروتينات ، والتي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على صحتك
تحتوي أوراق الكاكا أيضًا على نسبة عالية من فيتامين ج والعفص والألياف ، بالإضافة إلى عنصر شائع في الشاي العلاجي.
هل فاكهة الكاكا تزيد الوزن
على الرغم من صغر حجمه ، إلا أن الكاكي مليء بكمية رائعة من العناصر الغذائية، وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين.
في الواقع ، تحتوي حبة برسيمون وهى المعروفة باسم الكاكا على (168 جرام).
السعرات الحرارية: 118
الكربوهيدرات: 31 جرام
البروتين: 1 جرام
الدهون: 0.3 جرام
الألياف: 6 جرام
فيتامين أ: 55٪ من RDI
فيتامين ج: 22٪ من RDI
فيتامين هـ: 6٪ من RDI
فيتامين ك: 5٪ من RDI
فيتامين ب 6 (بيريدوكسين): 8٪ من RDI
البوتاسيوم: 8٪ من RDI
النحاس: 9٪ من RDI
المنغنيز: 30٪ من RDI
يعتبر البرسيمون أيضًا مصدرًا جيدًا للثيامين (B1) والريبوفلافين (B2) وحمض الفوليك والمغنيسيوم والفوسفور.
هذه الفاكهة الملونة الكاكا منخفضة السعرات الحرارية ومحملة بالألياف ، مما يجعلها طعامًا صديقًا لإنقاص الوزن .
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