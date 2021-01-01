

فوائد فاكهة الكاكا فوائد فاكهة الكاكا

فوائد فاكهة الكاكا، كثيرة ومتنوعة لجميع أجزاء الجسم، والخبر السار أنها تساعد فى علاج نزلات البرد، فقد يصاب كثيرون بنزلات البرد مع دخول فصل الشتاء، ونلجأ للعقاقير الطبية للقضاء عليها، ولكن الطبيعة وفرت لنا مضادات طبيعة أبرزها فاكهة الكاكا.



فوائد الكاكا على الريق



يقول الدكتور مجدي بدران استشاري الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ان "فاكهة "الكاكا" غنية بالمواد المغذية المعززة للصحة و المناعة مثل الفيتامينات والمعادن و مضادات الأكسدة التي تعتبر حيوية لصحة أفضل وتعد بمثابة مناعة لنزلات البرد".

قد يعجبك أيضا...

وأضاف بدران لـ"صدى البلد" أن "فاكهه "الكاكا" منخفضة السعرات الحرارية وتحتوي علي فيتامين "أ" و"ٍسي" و المنجنيز وغنية بالألياف الغذائية".فوائد الكاكا للرجال1-تعمل على خفض مستوى الدهون في الدم خاصة الكوليستيرول2-تمنع الإمساك3-تتحلل فى الأمعاء إلى أحماض دهنية تغذى البكتيريا النافعة التى4-تمنع الإصابة بالحساسيات5- تنشط الجهاز المناعى6-الوقاية من السرطانات7-تفيد فى الرجيم ولخفض الوزن8-مضادة للسرطانات9- تحافظ على الشباب و تؤخر الشيخوخة ، وتحمى من الأمراض المزمنة ، خاصة أمراض القلب.10-تقلل من أزمات الربو خاصة مع المجهود أو الرياضة أو النشاط البدنى .11-تقلل من الالتهابات التحسسية المصاحبة لحساسية الشعب الهوائية.12-تقلل من المخاط الذى يتسبب تراكمه فى ضيق الشعب الهوائية وبالتالى صعوبة التنفس.فوائد الكاكا للأطفالالكاكا غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة ، بما في ذلك الفيتامينات A و C و B والبوتاسيوم والمنغنيز. كما أنها تحتوي على مركبات نباتية مفيدة مثل العفص والفلافونويد.فوائد فاكهة الكاكا للشعرتقوي جهاز المناعة وتحمى الشعر من التساقطثمرة واحدة من الكاكا تحتوي على ٨٠ في المائة من حاجة الجسم اليومية من فيتامين سي مما يجعلها عنصر مهم في تقوية جهاز المناعة .٢- تحمي من السرطانتحتوي الكاكا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب السرطان، كما أنها تحتوي على مركبات كيميائية تقتل الخلايا السرطانية .٣- تحارب شيخوخة الجلدفاكهة الكاكا تحتوي على فيتامين أ و البيتا كاروتينات و اللوتين وكلها مواد مضادة للأكسدة و تقلل شيخوخة الجلد .٤- مفيدة للنظرتحتوي فاكهة الكاكا على مادة الزياكسانثين المفيدة لصحة العين والخلايا وتقلل من الإصابة بضعف النظر والعمى الليلي .فاكهة الكاكا بالانجليزيوكشف موقع " health line " عن فوائد عديدة للجسم، تحدث عند تناول فاكهة الكاكا .• فوائد تناول الكاكا- تقوى المناعة وتنقى الجسم من السموم .- تحافظ على صحة العين.- رفع كفاءة الجهاز الهضمى بشكل ملحوظ.- الوقاية من السرطانات وخفض الدهون الضارة وسلامة الغدة الدرقية.- الحفاظ على صحة القلب؛ لاحتوائها على مادة البكتين فتقي من أمراض القلب والشرايين التاجية و تخفض الكولسترول .- تمنع الامساك وتتحلل فى الأمعاء إلى أحماض دهنيه تغذي البكتيريا النافعة.- تعطى الشعور بالشبع مما يساعد في خسارة الوزن.فوائد الكاكا للتخسيسنظرا لأحتواء الكاكا على سعرات حرارية قليلة لذلك تساعد فى خسارة الوزن، يمكنك تناولها بكثرة بدون الخوف من زيادة الوزن.فوائد الكاكا للرضعالفاكهة الملونة الكاكا منخفضة السعرات الحرارية ومحملة بالألياف ، مما يجعلها طعامًا صديقًا لإنقاص الوزن .تحتوي حبة الكاكا الواحدة فقط على أكثر من نصف الكمية الموصى بها من فيتامين أ ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون مهم لوظيفة المناعة والرؤية وتطور الجنين .بصرف النظر عن الفيتامينات والمعادن ، يحتوي البرسيمون على مجموعة واسعة من المركبات النباتية ، بما في ذلك العفص والفلافونويد والكاروتينات ، والتي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على صحتكتحتوي أوراق الكاكا أيضًا على نسبة عالية من فيتامين ج والعفص والألياف ، بالإضافة إلى عنصر شائع في الشاي العلاجي.هل فاكهة الكاكا تزيد الوزنعلى الرغم من صغر حجمه ، إلا أن الكاكي مليء بكمية رائعة من العناصر الغذائية، وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين.في الواقع ، تحتوي حبة برسيمون وهى المعروفة باسم الكاكا على (168 جرام).السعرات الحرارية: 118الكربوهيدرات: 31 جرامالبروتين: 1 جرامالدهون: 0.3 جرامالألياف: 6 جرامفيتامين أ: 55٪ من RDIفيتامين ج: 22٪ من RDIفيتامين هـ: 6٪ من RDIفيتامين ك: 5٪ من RDIفيتامين ب 6 (بيريدوكسين): 8٪ من RDIالبوتاسيوم: 8٪ من RDIالنحاس: 9٪ من RDIالمنغنيز: 30٪ من RDIيعتبر البرسيمون أيضًا مصدرًا جيدًا للثيامين (B1) والريبوفلافين (B2) وحمض الفوليك والمغنيسيوم والفوسفور.هذه الفاكهة الملونة الكاكا منخفضة السعرات الحرارية ومحملة بالألياف ، مما يجعلها طعامًا صديقًا لإنقاص الوزن .