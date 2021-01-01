بعد تسجيل 270 ألف طالب بها.. ماذا قدمت منصة التعليم الإلكتروني لطلاب جامعة القاهرة

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لا زالت جامعة القاهرة تواصل نشر الفيديوهات التعليمية لتدريب طلابها على إجادة التعلم عن بُعد باستخدام أكبر منصة ذكية (بلاك بورد) وفقا لاستراتيجية الجامعة للتحول الرقمي وتعزيز التفاعل بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس .



ونجحت المنصة التعليمية في توفير مجموعة أنظمة متكاملة لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب ، حيث بلغ عددهم هذا العام 270 ألف طالب وطالبة وذلك من خلال :-



- إعداد سلسلة فيديوهات توضيحية للطلاب تشرح فيها كيفية التعامل مع المنصة التعليمية الذكية للجامعة Blackboard والإستفادة من الخدمات التعليمية المتعددة التي توفرها لهم المنصة، من خلال مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية ووحدة التعلم الإلكتروني بالجامعة .

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- إعداد ونشر فيديوهات تشرح للطلاب كيفية التعامل مع الاختبارات على المنصة وكيفية القيام بالتكليفات المنزلية المطلوبة .- توفير شاشات ذكية في عدد من الكليات وجاري توفيرها لجميع الكليات لإتاحة عرض وتسجيل المحتوى التعليمي بشكل يعزز التفاعل الطلابي في تدريس المقررات المختلفة.- تدريب وإدماج الهيئة المعاونة على المنصة الذكية Blackboard لمساعدة هيئة التدريس في إدارة المقررات الدراسية، وإصدار أدلة تعريفية تشرح كيفية التسجيل على المنصة ومساعدة هيئة التدريس في إدارة المقررات الدراسية وتقديم تجربة تعليمية أفضل.- تضم منصة جامعة القاهرة مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام التقييم الشامل ونظام Collaborate للاجتماعات والمؤتمرات .- ‏يوجد بها خاصية كشف الانتحال ، وكذلك نظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية .- ‏ كما يوجد بها نظام تأميني على أعلى مستوى للحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الموجودة بالمنصة .