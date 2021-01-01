التعليم تنفي فرض غرامة 4 آلاف جنيه على الطلاب غير الملتزمين بالكمامات



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



نفت وزارة التربية والتعليم، صحة الأخبار المتداولة بشأن قرار تغريم الطالب الذي لا يرتدي الكمامة في المدرسة بدفع 4 آلاف جنيه.



حيث قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ولم يصدر به أي بيان رسمي حتى الآن.



وكانت قد تلقت المدارس والإدارات التعليمية تعليمات عاجلة بضرورة مراجعة أعمدة الإنارة و التأكد من صلاحيتها وعدم تآكلها في كل المدارس وكذلك الوصلات الكهربائية ومفاتيح الكهرباء .

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كما شملت التعليمات الصادرة بتعميمات وكتب دورية من وزارة التربية والتعليم ، عدم دخول أولياء الأمور للمدارس أثناء اليوم الدراسي، وتحديد يوم وساعة وعينة أسبوعيا لمقابلة أولياء الأمور.كما تم التشديد على الإبلاغ الفوري عن أي حالة كورونا أو اشتباه ، مع التأكيد على أنه في حالة ثبوت وجود أي حالة ولم يتم الابلاغ عنها سيتم إحالة مدير المدرسة إلى التحقيق العاجل واللجنة المشكلة بالمدرسة.وتم التشديد كذلك على مراجعة الحدائق المدرسية والتواصل مع توجيه التربية الزراعية لإزالة أي معوقات والمدير مسئول مسئولية كاملة مع معلم التربية الزراعية عن ذلك.وشملت التعليمات ضرورة مراجعة العارضات الموجودة في الملاعب داخل المدارس والتأكد من سلامتها وتثبيتها ، وكذلك الألعاب الخاصة برياض الأطفال ، على أن يتم ذلك تحت المسئولية المباشرة لمديري المدارس ومدرس التربية الرياضية ومشرف الروضة.وأكدت التعليمات على ضرورة مراجعة علم جمهورية مصر العربية الموجود داخل المدارسة والتأكد من سلامته مع تغييره فورا في حالة عدم صلاحيته ، والتأكد من غلق باب المدرسة و وجود مسئول الأمن وذلك تحت مسئولية مدير المدرسة.وتم التأكيد كذلك على التأكد من وصول جميع الكتب المدرسية للطلاب والمراجعة المستمرة لمخازن الإدارة والمديرية لأي كتب لم تصل.وأخيرًا .. تم التأكيد على ضرورة الإلتزام التام بالكمامات لجميع العاملين بالمدارس ، حيث يحظر دخول أي معلم أو قيادة بدون كمامة في جميع المراحل الدراسية ، وكذلك أولياء الأمور الذين يدخلون المدرسة أو أي زائر أو متابع.وعلى جانب آخر .. أصدرت إدارة المدارس الرسمية الدولية بوزارة التربية والتعليم ، تنبيها عاجلا لأولياء الأمور ، تشدد على ضرورة الالتزام بعدم إحضار الطفل للمدرسة إذا ظهرت عليه أي أعراض برد أو انفلونزا، حرصا على سلامته وسلامة زملائه.