للأسبوع الثاني.. المسلمون يطالبون بمقاطعة المنتجات الفرنسية



مقاطعة المنتجات الفرنسية مقاطعة المنتجات الفرنسية

لا زال المسلمون في جميع أنحاء العالم يطالبون بمقاطعة المنتجات الفرنسية بعد خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون عن الكاريكاتير المسيء للرسول ودعمه له .



ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر للأسبوع الثاني #مقاطعه_المنتجات_الفرنسية 14 ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

