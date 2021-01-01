للأسبوع الثاني.. المسلمون يطالبون بمقاطعة المنتجات الفرنسية

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صورة الخبر: مقاطعة المنتجات الفرنسية
مقاطعة المنتجات الفرنسية

لا زال المسلمون في جميع أنحاء العالم يطالبون بمقاطعة المنتجات الفرنسية بعد خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون عن الكاريكاتير المسيء للرسول ودعمه له .

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر للأسبوع الثاني #مقاطعه_المنتجات_الفرنسية 14 ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

المصدر: elbalad

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