جزء من نوة.. أمطار شديدة تضرب الإسكندرية

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أمطار شديدة تضرب الإسكندرية

عادت الأمطار من جديد لتضرب مدينة الإسكندرية في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء بعد يوم من من الهدوء النسبي في الأحوال الجوية، وذلك كجزء من نوة المكنسة التي تستمر لنهاية الشهر، وتزداد ذروتها في الأيام الخمسة الأخيرة.

وتراكمت المياه الناتجة عن الأمطار في الشوارع الجانبية، وبدأت شركة الصرف الصحي والأحياء في الدفع بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية، التي لا تزال تشهد سيولة مرورية ملحوظة.

وشهدت محافظة الإسكندرية، خلال يومي السبت والأحد، هطول سيول من الأمطار في جميع أنحاء المحافظة، شرقًا وغربًا، بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة يومي السبت والأحد، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

يأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

المصدر: elbalad

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