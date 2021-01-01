الأرصاد الجوية تكشف احتمالية سقوط الأمطار على القاهرة حتى نهاية الأسبوع

آخر الأخباراخبار مصر › الأرصاد الجوية تكشف احتمالية سقوط الأمطار على القاهرة حتى نهاية الأسبوع

صورة الخبر: احتمالية سقوط الأمطار على القاهرة
احتمالية سقوط الأمطار على القاهرة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه منذ يوم الجمعة الماضى تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الحالة الجوية، وهو ما أدى إلى سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالسواحل الشمالية، ومنها محافظة الإسكندرية ومطروح والسلوم.

وأضافت إيمان شاكر، عبر مكالمة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن محافظات الوجه البحرى تعرضت لأمطار تتراوح ما بين متوسطة لغزيرة، وأيضا هناك فرص لأمطار مستمرة الآن على بعض المناطق من السواحل الشمالية من خفيفة لمتوسطة.

وأشارت "شاكر"، إلى أنه يوجد فرص لسقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على بعض محافظات شمال الوجه البحرى، ومنها محافظة البحيرة، وكفر الشيخ، متوقعة سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة اليوم، أما بالنسبة للقاهرة فهناك انعدام لفرص سقوط الأمطار اليوم.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية ظهرت على طرق القاهرة، سواء الطرق الزراعية أو الطرق الصحراوية، مقدمة النصيحة للسائقين على الطرق بالقيادة السليمة، مشيرا إلى أنه بداية من الغد فرص الأمطار مازالت مستمرة على محافظات السواحل الشمالية.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يتم ملاحظة انخفاض فى درجات الحرارة وخاصة خلال ساعات الليل، وأيضا فى الصباح الباكر لتصل إلى 16 أو 17 درجة، قائلة: "ننصح بارتداء الملابس الخريفية خلال هذا التوقيت"، خاصة أثناء ساعات الليل المتأخرة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأرصاد الجوية تكشف احتمالية سقوط الأمطار على القاهرة حتى نهاية الأسبوع

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80618

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager