قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه منذ يوم الجمعة الماضى تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الحالة الجوية، وهو ما أدى إلى سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالسواحل الشمالية، ومنها محافظة الإسكندرية ومطروح والسلوم.
وأضافت إيمان شاكر، عبر مكالمة هاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن محافظات الوجه البحرى تعرضت لأمطار تتراوح ما بين متوسطة لغزيرة، وأيضا هناك فرص لأمطار مستمرة الآن على بعض المناطق من السواحل الشمالية من خفيفة لمتوسطة.
وأشارت "شاكر"، إلى أنه يوجد فرص لسقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة على بعض محافظات شمال الوجه البحرى، ومنها محافظة البحيرة، وكفر الشيخ، متوقعة سقوط أمطار من خفيفة لمتوسطة اليوم، أما بالنسبة للقاهرة فهناك انعدام لفرص سقوط الأمطار اليوم.
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التعليقات على الأرصاد الجوية تكشف احتمالية سقوط الأمطار على القاهرة حتى نهاية الأسبوع
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