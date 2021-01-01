قال الدكتور باسم رزق، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن حال الدولة الإثيوبية كحال أغلب دول القارة، بها درجة من التنوع الاثني والديني، لافتا إلى أن هذا التنوع مرتبط بالسياسة.
وأضاف رزق، فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن الكثير من الأحزاب والتنظيمات السياسية لها روابط اثنية، وهو ما يجعل التداخل بين الأمن والسياسة والاثنية قائما فى إثيوبيا، وهو ما ينذر بصراعات حدثت في هذه الدولة على فترات متتالية، وكان آخرها ما يحدث مع التيجراي، وهو الإقليم الذي تم شن حرب عليه.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن الاستغناء عن وزير الخارجية وقائد الجيش ورئيس المخابرات، جاء على أثر تلك الحرب التى شنتها الحكومة المركزية على إقليم تيجراي، لافتا إلى أن تلك الإقالة هي وضع طبيعي داخل تلك الدولة الإثيوبية.
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التعليقات على بعد إقالة وزير الخارجية ورئيس المخابرات الإثيوبي.. أستاذ علوم سياسية: محاولة للتخلص من المعارضة
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