رسالة مؤثرة من أحمد مرتضى منصور لوالده بعد خسارته فى الانتخابات



مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور ونجله أحمد

دعم أحمد مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك، والده مرتضى منصور، بعد خسارته في انتخابات مجلس النواب 2020.



ونشر أحمد مرتضى منصور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لوالده وهو يقف فى مؤتمر جماهيري حاشد قائلًا: "‏بحبك للأبد مرتضى منصور".



وكشفت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات والتي أعلنتها اللجنة العامة بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن حصول 4 من المرشحين على أعلى الأصوات.

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ومن المقرر أن تجرى الاعادة بين ٤ مرشحين عقب حصولهم علي أعلي الأصوات وهم : بدوى عبد اللطيف والذي حصل علي 32488 صوتا وأحمد إبراهيم الألفي 31578 صوتا وعبد الفتاح البحراوي 27469 صوتا ومحمود العزب 24791 صوتا.وستجرى الإعادة لاختيار اثنين من المرشحين لحصد المقعدين بالدائرة.بينما جاء مرتضي منصور النائب السابق ورئيس نادى الزمالك في المركز السادس بحصوله علي 21271 صوتا ليكون خارج السباق الانتخابي.وجاءت الأصوات كالتالى:مرتضى أحمد محمد منصور 21271أسامة أحمد محمد متولى راضى 22972احمد ابراهيم احمد السعيد الالفى 31578احمد محمود احمد محمد 14603ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 8318اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى 7194عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى 27468بدوى عبداللطيف هلال بدوى 32488يوسف محمد يوسف على مناح 9137حنان محمد على مرسى عبده 5717محمد الهادى ابراهيم احمد عقل 8591محمود نصر نصر عامر 16123رضا محمود نصر إبراهيم 3102أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبد الهادى 7303احمد سمير عيسى اسماعيل الحنفى 8545محمد موسى محمد موسى زارع 3690السيد محمد محمد عبدالحميد حبو 9280عمرو حاتم متولى الهوارى 7622راغده عبداللطيف حافظ الشربينى 8115محمود احمد العزب سيد احمد 24791مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش 3617اسعد موسى عتريس الجزار 2266محمد منصور محمد منصور 1312ايمن الغندور نصر الشاعر 1279اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن 2169احمد عادل محمد محمد علام 7280امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال 10971عماد ابراهيم فوزى الدسوقى الغلبان 11062ابراهيم على ابراهيم الشناوى 9524أمين عبدالحميد على القرموطى 12876حاتم محمد احمد محمدالفرارجى 6719هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد 2357نادر ابراهيم محمد عليوه 8251هلال نصر الدين السعيد السيد 6138