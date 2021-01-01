رسالة مؤثرة من أحمد مرتضى منصور لوالده بعد خسارته فى الانتخابات

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صورة الخبر: مرتضى منصور ونجله أحمد
مرتضى منصور ونجله أحمد

دعم أحمد مرتضى منصور نجل رئيس نادي الزمالك، والده مرتضى منصور، بعد خسارته في انتخابات مجلس النواب 2020.

ونشر أحمد مرتضى منصور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لوالده وهو يقف فى مؤتمر جماهيري حاشد قائلًا: "‏بحبك للأبد مرتضى منصور".

وكشفت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات والتي أعلنتها اللجنة العامة بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن حصول 4 من المرشحين على أعلى الأصوات.

ومن المقرر أن تجرى الاعادة بين ٤ مرشحين عقب حصولهم علي أعلي الأصوات وهم : بدوى عبد اللطيف والذي حصل علي 32488 صوتا وأحمد إبراهيم الألفي 31578 صوتا وعبد الفتاح البحراوي 27469 صوتا ومحمود العزب 24791 صوتا.

وستجرى الإعادة لاختيار اثنين من المرشحين لحصد المقعدين بالدائرة.

بينما جاء مرتضي منصور النائب السابق ورئيس نادى الزمالك في المركز السادس بحصوله علي 21271 صوتا ليكون خارج السباق الانتخابي.

وجاءت الأصوات كالتالى:
مرتضى أحمد محمد منصور 21271

أسامة أحمد محمد متولى راضى 22972

احمد ابراهيم احمد السعيد الالفى 31578

احمد محمود احمد محمد 14603

ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 8318

اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى 7194

عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى 27468

بدوى عبداللطيف هلال بدوى 32488

يوسف محمد يوسف على مناح 9137

حنان محمد على مرسى عبده 5717

محمد الهادى ابراهيم احمد عقل 8591

محمود نصر نصر عامر 16123

رضا محمود نصر إبراهيم 3102

أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبد الهادى 7303

احمد سمير عيسى اسماعيل الحنفى 8545

محمد موسى محمد موسى زارع 3690

السيد محمد محمد عبدالحميد حبو 9280

عمرو حاتم متولى الهوارى 7622

راغده عبداللطيف حافظ الشربينى 8115

محمود احمد العزب سيد احمد 24791

مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386

طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش 3617

اسعد موسى عتريس الجزار 2266

محمد منصور محمد منصور 1312

ايمن الغندور نصر الشاعر 1279

اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن 2169

احمد عادل محمد محمد علام 7280

امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال 10971

عماد ابراهيم فوزى الدسوقى الغلبان 11062

ابراهيم على ابراهيم الشناوى 9524

أمين عبدالحميد على القرموطى 12876

حاتم محمد احمد محمدالفرارجى 6719

هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد 2357

نادر ابراهيم محمد عليوه 8251

هلال نصر الدين السعيد السيد 6138

المصدر: elbalad

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