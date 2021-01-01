بعد المشادات الأخيرة هل يكره صلاح وماني بعضهما؟ .. صحفي إنجليزي يجيب



هل يكره صلاح وماني بعضهما؟ هل يكره صلاح وماني بعضهما؟

كشف مات إديسون الصحفي بموقع ليفربول إيكو، حقيقة وجود عداء أو خلاف بين ثنائي الريدز محمد صلاح وساديو ماني.



ونشبت مشادة بين محمد صلاح وساديو ماني " عقب تسجيل صلاح هدف ليفربول الأول من ركلة جزاء في شباك مانشستر سيتي، أول أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي، وذلك بسبب طلب ساديو من" مو " تسديد الكرة في زاوية معينة".



ونشرت صحيفة" ديلي ستار البريطانية" تقريرا حول ردود أفعال جماهير ليفربول حول خناقة صلاح وماني، حيث قال أحد المشجعين "صلاح وماني يكرهان بعضهما البعض، أليسا كذلك؟".

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وقال مات إديسون في تصريحات خاصة لـ صدى البلد :" صلاح وماني يكرهان بعضهما! هذا ليس حقيقي، المنافسة بينهما شريفة على أرض الملعب، وعلاقة الثنائي ببعضهما جيدة".يذكر أن أزمة الثلاثاء الماضي لم تكن الأولى بين صلاح وماني، حيث سبق وأن انفعل ساديو على النجم المصري في مباراة بيرنلي بمسابقة الدوري الانجليزي الموسم الماضى، وذلك بسبب عدم تمرير" مو " الكرة له، خلال إحدى فرص الريدز.ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحال برصيد 8 أهداف، وذلك بالتساوي مع كالفيرت مهاجم إيفرتون وسون نجم توتنهام وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.