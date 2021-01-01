كشف مات إديسون الصحفي بموقع ليفربول إيكو، حقيقة وجود عداء أو خلاف بين ثنائي الريدز محمد صلاح وساديو ماني.
ونشبت مشادة بين محمد صلاح وساديو ماني " عقب تسجيل صلاح هدف ليفربول الأول من ركلة جزاء في شباك مانشستر سيتي، أول أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي، وذلك بسبب طلب ساديو من" مو " تسديد الكرة في زاوية معينة".
ونشرت صحيفة" ديلي ستار البريطانية" تقريرا حول ردود أفعال جماهير ليفربول حول خناقة صلاح وماني، حيث قال أحد المشجعين "صلاح وماني يكرهان بعضهما البعض، أليسا كذلك؟".
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التعليقات على بعد المشادات الأخيرة هل يكره صلاح وماني بعضهما؟ .. صحفي إنجليزي يجيب
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